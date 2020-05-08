В Новосибирской области водителю скорой доплатили 250 рублей за труд в эпидемию

В Новосибирской области водитель кареты скорой помощи Искитимской центральной горбольницы получил месячную надбавку в размере 250 рублей за работу, связанную с коронавирусом, пишет местное издание NGS.ru. Мужчина уточнил, что подобные суммы получили и другие его коллеги.

«Как они считают, я не понимаю. В апреле возил троих пациентов, которые были в прямом контакте с заражёнными. Это несправедливо, когда люди выходят на работу, рискуют своей жизнью. У нас ведь тоже дома семьи, дети», — заявил водитель.

Напомним, в начале апреля президент России Владимир Путин заявил, что заработная плата медицинских работников, заботящихся о пациентах с коронавирусом, вырастет: доплаты врачам, работающим в стационаре, составят 80 тысяч рублей, среднему медперсоналу и врачам скорой помощи — 50 тысяч, водителям скорых — 25 тысяч.

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