Губернатор Куйвашев назначил нового министра здравоохранения Свердловской области. Экс-министр Цветков станет советником главы региона

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев написал в Instagram о том, что подписал указ о назначении главного врача детской городской клинической больницы № 9 Андрея Карлова министром здравоохранения Свердловской области.

Предыдущий министр Андрей Цветков отправлен в отставку с поста руководителя ведомства и назначен советником главы региона по вопросам медицины.

«Сегодня я подписал указы о кадровых изменениях в системе здравоохранения Свердловской области. Мы решили заняться созданием единой цифровой системы здравоохранения, объединив базы данных Екатеринбурга и региона. Этим ответственным вопросом в статусе моего советника займётся Андрей Цветков, который до этого работал министром здравоохранения Свердловской области. Вместо него на этот пост назначен главный врач детской больницы № 9 Екатеринбурга Андрей Карлов. Я благодарен Андрею Игоревичу Цветкову за работу на посту министра, которая была особенно сложной в период пандемии. Также уверен, что Андрей Александрович Карлов отлично справится с новыми обязанностями на посту руководителя ведомства», — написал Куйвашев.

Информация о планах отставки министра здравоохранения Андрея Цветкова появилась ещё 24 июля.

Решение о смене главы Минздрава региона было принято спустя неделю после приезда в Екатеринбург федерального министра здравоохранения Михаила Мурашко, который на совещании назвал систему организации здравоохранения региона одной из худших в стране. Федеральные чиновники связали тяжёлую ситуацию с «дезорганизацией и фактическим развалом системы управления, отсутствием чётких документов, регламентирующих работу ведомства».

Росздравнадзор также заявил о грубых нарушениях в системе здравоохранения Свердловской области при организации и оказании помощи пациентам с коронавирусом — в частности, не соблюдались сроки проведения и предоставления результатов исследований на COVID-19, а также фиксировался низкий охват тестирования на коронавирус пациентов с ОРВИ. На этом фоне была запущена процедура ликвидации горздрава Екатеринбурга и передачи его функций на уровень области.

Отмечается, что организация деятельности свердловской системы здравоохранения подвергалась постоянной критике ещё с момента назначения главой ведомства Андрея Цветкова в 2017 году. В 2019 году врачи нескольких крупных больниц региона говорили о массовых увольнениях из-за низких зарплат — в частности, о желании уйти заявляли хирурги Центральной городской больницы № 1 в Нижнем Тагиле. По итогам проверки Минздрав отметил отсутствие системной кадровой политики в здравоохранении Свердловской области. Позже открытое письмо с жалобой на низкие зарплаты написали врачи Областной детской клинической больницы № 1 (ОДКБ).