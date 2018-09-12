Глава свердловского Минздрава отказался помочь Нижнему Тагилу решить проблему нехватки кадров и медицинского оборудования

Депутаты Нижнего Тагила получили ответ от министра здравоохранения Свердловской области Андрея Цветкова, которого они просили в июне этого года помочь решить проблему острой нехватки кадров и медицинского оборудования в городе.

В 2017 году смертность тагильчан от онкологических заболеваний увеличилась на 2,6%, при этом на 15% увеличился уровень смертности жителей города трудоспособного возраста. Депутаты считают, что такая ситуация складывается из-за невозможности выявить заболевание на ранней стадии. В городе не хватает медицинского оборудования, а также специалистов многих направлений. Поэтому народные избранники и решили обратиться за помощью к областным чиновникам.

Цветков в ответном письме заявил, что Министерство здравоохранения регулярно собирает заявки от руководителей медицинских учреждений на приобретение оборудования, перечисленный депутатами перечень с этими заявками не совпадает. Комментируя нехватку врачей, он отметил, что сегодня в рамках целевого приёма за счёт средств федерального и областного бюджетов в Уральском медицинском университете обучаются 124 студента (в 2019 году вуз окончат лишь 13 человек). Кроме того, укомплектование больниц квалифицированными кадрами — задача, по словам министра, органов местного самоуправления. Поэтому он предложил тагильским властям самим разработать дополнительные меры социальной поддержки для привлечения работников в медицинские учреждения и учесть их при разработке стратегии социально-экономического развития города до 2030 года.

«Таким образом, разработка отдельной программы по городу Нижний Тагил нецелесообразна», — говорится в письме Цветкова депутатам.

Ранее главный врач ГБУЗ СО «Городская поликлиника № 4» Жанна Климова говорила депутатам, что студенты, которые сейчас учатся в медицинских образовательных учреждениях на целевой основе, начнут работать в тагильских больницах только спустя несколько лет. Однако и их для работы с населением города будет недостаточно. В сложившейся ситуации проблема нехватки врачей в Нижнем Тагиле может решиться только ближе к 2030 году.

Напомним, сейчас город обеспечен необходимым количеством врачей лишь наполовину. Сроки ожидания превышены к хирургам, ортопедам, аллергологам и кардиологам. По словам главврачей, для того чтобы улучшить ситуацию, необходимо также создавать условия и для работы врачей: обеспечить их жильём, а больницы — современным оборудованием. Кроме того, нужно проводить профориентационную работу.