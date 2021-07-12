Губернатор Куйвашев дал месяц на ликвидацию последствий наводнения в Верхней Салде

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев на выездном штабе по ликвидации последствий наводнения в Верхней Салде дал распоряжение ускорить все работы по восстановлению территории и выплатам людям.

Куйвашев осмотрел подтопленные дома и поговорил с жителями, которые пожаловались на уничтоженный урожай и испорченное имущество. Глава региона пообещал, что все последствия устранят в течение месяца после уточнения нанесённого ущерба.

Ранее было принято решение выделить пострадавшим от наводнения гражданам на первоочередные нужды по 10 тысяч рублей. Также им полагаются выплаты в зависимости от степени утраты имущества. При частичной утрате — по 50 тысяч рублей на человека, но не более чем на трёх членов одной семьи. По 100 тысяч выплатят тем, чьё имущество в связи с паводком пострадало без возможности восстановления, одна семья может получить в этом случае до 300 тысяч рублей. По предварительным данным, на материальную поддержку претендуют 450 человек: 250 жителей Верхнесалдинского ГО, 165 — Горноуральского и 35 — Нижнесалдинского, сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.

«На первоочередные нужды выплаты начались с 8-9 июля. Собрано в общей сложности более 480 заявлений в трёх городах для оценки ущерба. Больше половины жилых и садовых домов уже обследовано. Как закончит работу оценочная комиссия, суммы будут определены. И я прошу с этим вопросом не затягивать, людям надо восстанавливать дома. Времени у нас немного — уже июль заканчивается, зима придёт быстро. Электричество, вода, газ или дрова в домах должны быть», — сказал глава региона.

Обсудили сегодня и попадание нефтепродуктов на участки салдинцев. Специалисты сейчас продолжают очистку. Куйвашев потребовал провести экспертизу, установить причину и виновных.

Также на выездном штабе в Салде было решено отправить детей из подтопленных территорий на отдых в оздоровительные лагеря региона. На время, пока будут приводить в порядок дома и участки.