В Нижнем Тагиле после вчерашнего разгула стихии ушли под воду дороги и перегорели светофоры. В ГГО объявлен режим ЧС

Накануне в Нижнем Тагиле бушевала стихия. Многие улицы затопило водой, на оживлённых перекрёстках не работали светофоры, а в некоторых района города град побил урожай. Ушла под воду «Тагильская лагуна», для которой строители так и не придумали спасение от таких погодных катаклизмов. Долго стояли трамваи. Пострадал бизнес. А жителям посёлков и деревень Горноуральского городского округа, садоводам повезло ещё меньше — здесь были перебои с электричеством, некоторые дома затопило, размыло мосты и дороги, а власти округа объявили режим ЧС. АН «Между строк» собрало в одном тексте все события вчерашнего дня.

Дорожный апокалипсис

Мощный ливень начался вечером 3 июля, ненадолго прекращался и продолжался с новой силой, успокоившись только поздним вечером 4 июля. В некоторых районах города — в центре, на Вагонке, в Северном посёлке — помимо грозы и шквалистого ветра непогода «порадовала» градом.

Ольга Хамидуллина Ольга Хамидуллина

В центре Нижнего Тагила под воду ушли многие центральные улицы — пешеходы и автомобилисты пересекали их практически вплавь. Некоторые машины не справлялись и глохли. Пострадали от разгула стихии и светофоры, что создавало дополнительную напряжённость на дорогах.

«Это нештатная ситуация: в некоторые светофоры попала вода, произошло короткое замыкание, другие пострадали из-за грозы. Вчера аварийные бригады занимались устранением неполадок до 21:00. Работы продолжаются и сегодня», — рассказали АН «Между строк» в МУП «Сигнал-3».

4 июля около 20:00 из-за подмыва грунта было парализовано трамвайное движение на Восточном шоссе. Специалистам «УТБ-Сервиса» понадобилось несколько часов, чтобы вернуть поднятые на поверхность рельсы в грунт. Трамвайное сообщение между центром города и Дзержинским районом было восстановлено сегодня, 5 июля, в 4:00.

Эпичное видео с залитой водой набережной Тагильского пруда прислал наш читатель Павел Щинов. В пресс-службе мэрии не смогли назвать причину, по которой главный современный туристический объект города ушёл под воду. Там отметили, что подрядчик, занимающийся содержанием объекта, ещё в прошлом году обещал найти технические решения, чтобы не допускать подтопления «Тагильской лагуны».

Ущерб после потопа сегодня подсчитывают не только автомобилисты, которым придётся потратиться на ремонт своих авто, но и некоторые предприниматели. Так, сотрудники недавно открывшегося бара-ресторана RUSH в ТЦ «Демидовский» на улице Красноармейской весь день откачивали воду из помещения.

«По ущербу трудно что-то сказать, но уже понятно, что у нас испортились продукты, что мы потеряли деньги из-за того, что не работали целый день. Весь день мы занимались тем, что откачивали воду, спасали оборудование, мебель. Мы максимально пытались убрать воду, чтобы у нас не вздулись полы и не поднялась плитка. Самое ужасное в этой ситуации то, что ты не знаешь, куда тебе бежать. Все аварийные службы тебя переадресовывают, говорят: кому платите, тому и звоните… Приходится справляться своими силам, от города нет никакой помощи», — рассказала АН «Между строк» собственница ресторана Дарья Павлова.

Режим ЧС в ГГО

В Горноуральском городском округе сегодня введён режим ЧС. Из-за сильных дождей в селе Николо-Павловском вдоль реки Шайтанки произошло подтопление девяти приусадебных участков с населением 27 человек. Затопило также частные дома и садовые участки в Монзино.

Сейчас угроза подтопления висит над 30 садовыми участками в садовом товариществе «Металлист», расположенном на востоке Николо-Павловского, и 65 приусадебными участками на улицах Береговой, Заречной с населением 123 человека, сообщается на сайте МЧС Свердловской области.

Для пострадавших от паводка развёрнуты пункты временного размещения: в селе Николо-Павловском на улице Совхозной, 4 и в селе Краснополье на улице Красногвардейской, 32. В пунктах организовано дежурство медицинских работников и психолога. Правда, по информации областного МЧС, жители подтопленных территорий отказались от размещения в ПВР.

По данным администрации Нижнего Тагила, в зоне подтопления в нашем городе оказалось только садовое товарищество «Шахтёр», жители которого отказались от эвакуации.

«Нам всё-таки удалось не повторить ситуацию, которая произошла в пригороде. Наши службы регулировали потоки воды. За прошлые сутки с плотины Тагильского пруда сбрасывалось до 230 кубометров воды в секунду», — сообщили в пресс-службе мэрии.

Почему Тагил поплыл

Такого сильного дождя Нижний Тагил не видел давно. При этом даже кратковременные обильные осадки показывают, что ливневая канализация не справляется со своей задачей: пешеходные переходы покрываются глубокими лужами, грязь с газонов разливается на проезжую часть и тротуары.

«Стихия полностью раскрыла недостатки ливневой канализации города, которой, по сути, нет, а там, где есть, она находится в печальном состоянии, — делится мнением собеседник АН “Между строк” в одной из коммунальных служб города. — При таком раскладе вся нагрузка ложится на сеть хозбытовой канализации, которая изначально не рассчитана на приём ливневых стоков. Затопленные дворы, даже те, которые были отремонтированы, ещё раз показали, что укладывать асфальт с правильными уклонами и согласно строительным нормам у нас не научились! В итоге вся вода устремилась в подвалы и опять же в сеть хозбытовой канализации. Такая же ситуация происходит с дорогами, отремонтированными по БКАД: теперь это бассейны, и дорожникам ничего не остаётся, как открывать люки колодцев и сбрасывать воду в канализацию».



Галина Карпова / перекрёсток Серова и Первомайской



На усиленный режим работы переведены службы «Водоканала-НТ», бригады вторые сутки занимаются чисткой канализации.

«Ливневая система не справилась с объёмом воды, и вся вода пошла в хозяйственно-бытовую канализацию, которая для этого не предназначена. Проектные диаметры коллекторов рассчитаны только на приём хозбытовых стоков. Наши очистные сооружения приняли на 100 тысяч больше воды. В обычный день это 75–80 тысяч, а в этот паводок — 180 тысяч кубических метров. Дорожники открывали люки канализации, чтобы сбросить воду с дорог. Канализационные насосные станции работали на полную мощность, все насосные агрегаты были в работе. Надо понимать, что ливневая система и хозбытовая канализация — это раздельные системы. Ливневая вода идёт в пруд или в другой водный объект, а хозбытовая канализация — на очистные сооружения. С дорог вместе с водой в наши сети попал весь мусор, щебень, грязь. Нам теперь ещё долго придётся разгребать последствия», — рассказал АН «Между строк» заместитель директора по производству ООО «Водоканал-НТ» Руслан Кондаков.