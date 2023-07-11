Градообразующие предприятия Нижнего Тагила принимают участие в Международной промышленной выставке «Иннопром-2023» в Екатеринбурге

Накануне, 10 июля, в Екатеринбурге состоялось открытие 13-й Международной промышленной выставки «Иннопром-2023», которая проходит с 10 по 12 июля на площадке «Екатеринбург-Экспо». Градообразующие предприятия Нижнего Тагила — ЕВРАЗ НТМК и «Уралвагонзавод» стали участниками этого масштабного мероприятия.

В этом году ЕВРАЗ в очередной раз стал официальным партнёром выставки. Стенд компании разместился в павильоне № 1 на площади более 180 квадратных метров. В этом году акцент сделан на развитии проектов, входящих в контур стального строительства ЕВРАЗа. В зоне внимания компании на выставке — проекты по цифровизации и дебюрократизации процессов, а также экологические программы.

Руководители ЕВРАЗа принимают участие в деловой программе выставки. Вице-президент компании, руководитель дивизиона «Урал» Денис Новоженов выступил на стратегической сессии с докладом о производительности. Технический директор ЕВРАЗ НТМК Денис Кошкаров расскажет о реализации программы Передовых инженерных школ и совместных проектах с Научно-образовательным центром УрФу, а директор по экологии Сергей Сергеев выступит на сессии, посвящённой устойчивому развитию и рассказал о реализации природоохранных проектов.

«ЕВРАЗ планомерно реализует природоохранные мероприятия федерального экологического проекта “Чистый воздух”. Из девяти запланированных масштабных мероприятий шесть уже выполнены. С 2018 по 2022 год инвестиции в проекты составили более 4 млрд рублей. За последние 20 лет было закрыто более 20 устаревших экологических вредных производственных объектов. На комбинате полностью обновлено доменное производство, модернизированы аспирационные установки в конвертерном цехе, на коксохимическом производстве. Идёт реализация проекта по использованию воды в замкнутом оборотном цикле», — отмечают в ЕВРАЗе.

На своих предприятиях компания активно внедряет проекты автоматизации производственных процессов, машинного обучения, экспертные системы, создаёт цифровые подсказчики для важных технологических этапов производства. Помимо этого, предприятия переходят на безбумажный документооборот, применяют VR-тренажеры для обучения.

«Уралвагонзавод» и «УВЗ-Транс» (входят в госкорпорацию «Ростех») представили на выставочной площадке образцы современного подвижного состава. В экспозиции представлена флагманская модель УВЗ — инновационный вагон 12-196-02. Это четырехосный универсальный цельнометаллический полувагон с торцевыми стенами и люками в полу. Его главными преимуществами являются увеличенный объём кузова (88 м³), грузоподъёмность (75 тонн) и пробег до первого деповского ремонта (500 000 км). Полувагон предназначен для перевозки массовых неагрессивных насыпных непылевидных, навалочных, штабельных и штучных грузов, по железным дорогам РФ, стран СНГ и Балтии колеи 1520 мм. Он уже прошёл квалификационные испытания в полном объёме, результатом которых стало присвоение конструкторской и технологической документации литеры «А». Таким образом, подтверждено высокое качество изделия и готовность «Уралвагонзавода» выпускать его в неограниченных количествах.

Помимо этого, на выставке была представлена ещё одна универсальная модель вагон-платформа 13-192-01. В первую очередь это изделие разрабатывалось для перевозки тяжёлой гусеничной и колесной военной техники массой до 65 тонн, кроме этого оно может обеспечить транспортировку длинномерных, штучных, пакетированных и сыпучих грузов, лесоматериалов и металлоконструкций. Также на изделии установлены фитинговые упоры для возможности перевозки 20-40-футовых контейнеров. Платформа исполнена с деревянным покрытием пола и откидными бортами. Поставка запасных частей и комплектующих осуществляется всем крупнейшим вагоностроительным и вагоноремонтным предприятиям России и стран СНГ.

«”Уралвагонзавод” постоянно расширяет свою линейку изделий специализированного подвижного состава. На “Иннопроме” представлен уже хорошо зарекомендовавший себя вагон-хоппер модели 20-5197 с термостойкой обшивкой кузова. Он предназначен для перевозки по железным дорогам окатышей и агломерата с температурой до +400 °C и их механизированной разгрузки. Обшивка вагона подвижная, что позволяет компенсировать тепловые расширения. По сравнению с вагонами-аналогами окатышевоз уральских конструкторов больше по объёму кузова (48 м3) и грузоподъёмности (75,5 тонн). В тоже время он имеет небольшую массу тары — 23,9 тонны, что позволит перевозить больше груза. Вагон-хоппер устанавливается на инновационные тележки с повышенной осевой нагрузкой 25 тс. Срок службы изделий увеличен с 15 до 24 лет», — отмечают на предприятии.

В выставочных павильонах были представлены экспозиции 35 Свердловских компаний. Например, екатеринбургский ювелирный дом «MOISEIKIN» представил «Птицу счастья» — уникальный сувенир, произведение ювелирного и камнерезного искусства. Изделие представляет собой птицу, выполненную из золота, которая летит и в то же время укрывает собой полусферу из гранённого хрусталя, ювелирную розу и редкий уральский изумруд. Роза выполнена из золота, инкрустирована драгоценными камнями.

В одном из выставочных павильонов Свердловской области расположилась екатеринбургская компания «УралХимСервис», специализирующаяся на производстве каменных ковров, которые представляют собой уникальное покрытие из натурального камня и двухкомпонентного полиуретана. Такое покрытие экологично, безопасно и ремонтопригодно, а срок службы иакого ковра составляет 25 лет. Директор по внешнеэкономической деятельности компании Ирина Амировна рассказала журналисту АН «Между строк» о современных преимуществах такого эффектного покрытия.

«Мы являемся поставщиками промышленной химии на ведущие российские горнодобывающие предприятия такие как Томинские, Михеевские ГОКи русской медной компании. Работаем с предприятиями “ВМК-холдинга”, кроме того, у нас есть специализация — декоративные дорожные покрытия каменный ковёр. Мы запатентовали это покрытие. Называется оно “ElaStone”. Состоит из природного камня и мы связываем этот природный камень с полимеросвязующим. В будущем планируем создавать не только покрытия для уличных дорог и офисных помещений, но и хотим создавать мозаику для декора стен», — отметила Ирина Амировна.

На свердловском стенте компания «Энерго-арсенал» представила свои современные светильники. Алексей Леденцов — руководитель проектов екатеринбургской фирмы рассказал журналисту АН «Между строк» свои впечатления о масштабном мероприятии и поделился мнением почему для него так важно участие в Международном проекте.

«Мы представляем завод “Энерго-арсенал” из Екатеринбурга. Завод про производству опор освещения, светильников, автоматизации освещения и инжиниринг систем освещения. То есть это промышленные светодиодные светильники, парковые светильники и уличные. Существуем 15 лет, и в своё время занимали лидирующие позиции по выпуску индукционного освещения, сейчас переходим на светодиоды и всех клиентов наших переводим. То есть мы можем управлять светильником дистанционно с помощью приложения, через телефон или браузер. У нас собственная лаборатория, много монтажных бригад, собственная техника», — рассказывает Алексей Леденцов.

Напомним, что вчера председатель правительства РФ Михаил Мишустин прибыл в Екатеринбург для участия в «Иннопроме».