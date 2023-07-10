Михаил Мишустин прибыл в Екатеринбург на «Иннопром-2023»

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин прибыл в Екатеринбург для участия в Международной промышленной выставке «Иннопром-2023». У трапа самолёта главу кабмина встретили полпред президента в УрФО Владимир Якушев и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

Главная тема выставки в этом году «Устойчивое производство: стратегии обновления». Российский премьер выступит с докладом на стратегической сессии «Иннопрома». Страной-партнёром в этом году выступает Белоруссия. На её стенде будут представлены 130 белорусских предприятий и более чем 430 экспонатов.

Мишустин уже встретил прибывших на «Иннопром» своих коллег — премьер-министра Белоруссии Романа Головченко и главу кабмина Казахстана Алихана Смаилова, сейчас они осматривают выставку. На стенде Свердловской области в этом году представлено 35 предприятий.