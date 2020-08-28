Госпиталь для коронавирусных пациентов в «Екатеринбург-Экспо» демонтируют к 1 сентября

Временный госпиталь для больных коронавирусом, который был организован на площадке международного выставочного центра «Екатеринбург-Экспо», должен быть разобран до 1 сентября, со ссылкой на приказ областного министра здравоохранения Андрея Карлова пишет Znak.com.

Свердловские власти решили организовать мобильный госпиталь для больных коронавирусной инфекцией ещё весной. Контракт на закупку оборудования на 190 млн рублей был заключён в конце апреля. В мае правительство области приняло решение выделить субсидию временному госпиталю на 42 млн рублей.

Первые пациенты появились в «Екатеринбург-Экспо» только 10 июля. Всего в комплексе было установлено 50 коек. Через месяц заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков объявил, что медицинскую площадку решено свернуть. В середине августа из госпиталя выписали последнего пациента. После закрытия всё оборудование было решено передать Центру медицины катастроф.