Госпиталь в «Экспо-центре» начнёт принимать больных с коронавирусом уже на этой неделе

Свердловские власти откроют госпиталь в выставочном центре «Екатеринбург-Экспо» для лечения больных с коронавирусом на этой неделе, 10 июля. В медицинском мобильном комплексе уже в течение нескольких месяцев простаивают 50 коек для пациентов, среди них есть и реанимационные. Госпиталь решили, наконец, запустить для того, чтобы разгрузить больницы, которые сегодня работают в очень напряжённом режиме из-за распространения инфекции COVID-19. Количество заражённых коронавирусом растёт в Свердловской области ежедневно.
«Мобильный медицинский комплекс подключен к кислородному концентратору „Провито 1000“, – написал на своей странице в Instagram свердловский губернатор Евгений Куйвашев. – Внутренние помещения имеют автономные системы электроснабжения, водоснабжения, канализации и вентиляции в полном соответствии с требованиями Роспотребнадзора. Около каждой койки есть подключение кислорода и всего необходимого медицинского оборудования, среди которого аппараты ИВЛ, шприцевые дозаторы, инфузионные насосы. Также в комплексе будет работать телемедицинская установка для проведения дистанционных консультаций с ведущими специалистами профильных региональных центров».
Предполагается, что после окончания пандемии коронавируса мобильный комплекс перевезут на территорию Центра медицины катастроф и будут использовать как резервный, при возникновении чрезвычайной ситуации.
Для размещения больных с коронавирусом в Екатеринбурге с 10 июля начнет работать медицинский мобильный комплекс, который сейчас установлен в выставочном центре «Екатеринбург Экспо». Всего в комплексе установлено 50 коек, среди них есть реанимационные, где помощь смогут получить пациенты с тяжелой формой COVID-19. Также там смогут получить лечение люди с коронавирусом средней степени тяжести. Таким образом мы сможем немного разгрузить больницы, которые сейчас работают в напряженном режиме. Мобильный медицинский комплекс подключен к кислородному концентратору «Провито 1000», внутренние помещения имеют автономные системы электроснабжения, водоснабжения, канализации и вентиляции в полном соответствии с требованиями Роспотребнадзора. Около каждой койки есть подключение кислорода и всего необходимого медицинского оборудования, среди которого аппараты ИВЛ, шприцевые дозаторы, инфузионные насосы. Также в комплексе будет работать телемедицинская установка для проведения дистанционных консультаций с ведущими специалистами профильных региональных центров. После окончания пандемии мобильный комплекс будет перевезен на территорию Центра медицины катастроф как резервный госпиталь на случай чрезвычайной ситуации. Теперь отвечаю на ваши вопросы. 1. Евгений Владимирович, доброе утро! Прошу разъяснить ситуацию по работе в торговых центрах. Практически все торговые центры открыты и работают, в торговых точках продают антисептик и прочее. При этом Роспотребнадзор сослался на вас и сказал, что больше не контролирует эту ситуацию (в части работы, только в части соблюдения санитарных норм). У меня тоже торговая точка в ТЦ, в ассортименте имеются товары повседневного спроса и в том числе антисептики. Так можно ли работать с соблюдением санитарных норм? Продолжение в галерее и stories
По данным Ura.ru, Свердловская область потратила на мобильный госпиталь рекордную сумму. Только первоначальные расходы составили 190,4 млн рублей. Позже, с учётом затрат на оборудование, общая стоимость проекта выросла до 284,8 млн рублей.
Напомним, в Свердловской области за последние сутки было зафиксировано 263 случая COVID-19 (за всё время — 14792). Зафиксировано ещё 3 летальных исхода (за всё время — 141). В Нижнем Тагиле уже 704 подтверждённых случая COVID-19. Последние данные о ситуации с коронавирусом и готовности города к борьбе с ним — в онлайне АН «Между строк».