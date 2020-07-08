Госпиталь в «Экспо-центре» начнёт принимать больных с коронавирусом уже на этой неделе

Свердловские власти откроют госпиталь в выставочном центре «Екатеринбург-Экспо» для лечения больных с коронавирусом на этой неделе, 10 июля. В медицинском мобильном комплексе уже в течение нескольких месяцев простаивают 50 коек для пациентов, среди них есть и реанимационные. Госпиталь решили, наконец, запустить для того, чтобы разгрузить больницы, которые сегодня работают в очень напряжённом режиме из-за распространения инфекции COVID-19. Количество заражённых коронавирусом растёт в Свердловской области ежедневно.

«Мобильный медицинский комплекс подключен к кислородному концентратору „Провито 1000“, – написал на своей странице в Instagram свердловский губернатор Евгений Куйвашев. – Внутренние помещения имеют автономные системы электроснабжения, водоснабжения, канализации и вентиляции в полном соответствии с требованиями Роспотребнадзора. Около каждой койки есть подключение кислорода и всего необходимого медицинского оборудования, среди которого аппараты ИВЛ, шприцевые дозаторы, инфузионные насосы. Также в комплексе будет работать телемедицинская установка для проведения дистанционных консультаций с ведущими специалистами профильных региональных центров».

Предполагается, что после окончания пандемии коронавируса мобильный комплекс перевезут на территорию Центра медицины катастроф и будут использовать как резервный, при возникновении чрезвычайной ситуации.

По данным Ura.ru, Свердловская область потратила на мобильный госпиталь рекордную сумму. Только первоначальные расходы составили 190,4 млн рублей. Позже, с учётом затрат на оборудование, общая стоимость проекта выросла до 284,8 млн рублей.

Напомним, в Свердловской области за последние сутки было зафиксировано 263 случая COVID-19 (за всё время — 14792). Зафиксировано ещё 3 летальных исхода (за всё время — 141). В Нижнем Тагиле уже 704 подтверждённых случая COVID-19. Последние данные о ситуации с коронавирусом и готовности города к борьбе с ним — в онлайне АН «Между строк».