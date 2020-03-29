«Екатеринбург ЭКСПО» временно превратили в полевой госпиталь и установили 3000 больничных коек

Выставочный центр «Екатеринбург ЭКСПО», который находится недалеко от аэропорта Кольцово, превратили в полевой госпиталь. За минувшие сутки там были установлены три тысячи больничных коек.

По данным Znak.com, это было сделано в рамках совместных учений Министерства общественной безопасности и Минздрава региона. Как рассказал источник издания в правительстве, госпиталь был организован в связи пандемией коронавируса COVID-19, чтобы оценить мощности выставочного центра.

Напомним, на сегодняшний день в Свердловской области официально подтверждено 24 случая коронавирусной инфекции.

Накануне под Екатеринбургом военные развернули полевой госпиталь на полигоне «Свердловский». Они готовятся отрабатывать ЧС в связи с угрозой распространения коронавируса.

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