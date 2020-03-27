Под Екатеринбургом военные развернули полевой госпиталь (ВИДЕО)

Военные развернули полевой госпиталь под Екатеринбургом на полигоне «Свердловский». Они готовятся отрабатывать ЧС в связи с угрозой распространения коронавируса.

«Специальные учения стартовали с целью проверки готовности медицинских специалистов, специальной техники и оборудования к выполнению задач по локализации чрезвычайных ситуаций, связанных с возникновением угрозы массового заражения и распространения вирусных инфекций», — пояснили Е1.ru в Центральном военном округе.

Последние данные о ситуации с коронавирусом и готовности Нижнего Тагила к борьбе с ним — в онлайне АН «Между строк».