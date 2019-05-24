Гособвинение попросило освободить бизнесмена из «списка Титова», обвиняемого в мошенничестве, от наказания

В Верх-Исетском районном суде гособвинение запросило 2 года лишения свободы условно в качестве наказания бизнесмену из «списка Титова» Сергею Капчуку по предъявленному ему обвинению в мошенничестве, пишет Znak.com.

Однако в то же время из-за объявленной амнистии в честь 75-летия победы в ВОВ прокурор также попросила суд освободить его от этого наказания. При этом представитель прокуратуры заявила, что вина бизнесмена доказана в полном объёме, его действия квалифицированы верно. Также гособвинитель обратила внимание, что вину подсудимого уже в целом подтвердили в суде в 2006 году, когда был осуждён брат Сергея Капчука Константин, и добавила, что предварительный сговор между братьями считает доказанным.

«Оснований для оговора обвиняемого рядом свидетелей не установлено», — отметила она.

Представитель РЖД, присутствующий на заседании, сообщил, что он оставляет выбор наказания на усмотрение суда, но на строгом наказании не настаивает, исковых требований к Капчуку компания тоже не имеет. Судебные прения продолжаются.

Напомним, Сергей Капчук обвиняется по части 3 статьи 159 УК РФ («Мошенничество с использованием своего служебного положения, а равно и в крупном размере»). Следствие считает, что он, используя служебное положение, вместе со своим братом Константином в период с конца 1996 года по 21 марта 1997 года вывел 2 млрд неденоминированных рублей из СвЖД, которые правительство области, где и работал Сергей, просило у железной дороги для покупки ему квартиры в Москве в счёт погашения налоговой задолженности. Позже, считает следствие, Константин Капчук изготовил подложный счёт-фактуру на компанию-однодневку «Лемингтон», на которую в итоге и были перечислены деньги. Все документы утверждались правительством Свердловской области и управделами губернатора Эдуарда Росселя, то есть распоряжение подписывал Алексей Воробьёв, другие документы — управделами Сергей Туруновский. Сам Капчук считает все обвинения сфабрикованными.

Во время расследования было допрошено большое количество человек, в том числе бывший председатель правительства Свердловской области Алексей Воробьёв и бывший управляющий делами губернатора региона Эдуарда Росселя Сергей Туруновский. Оба сообщили, что плохо помнят события, оба попросили зачитать показания прошлых лет.

Сергей Капчук уехал из России в начале 2000-х годов, когда в отношении него было возбуждено уголовное дело о мошенничестве со средствами Свердловской железной дороги. Некоторое время он жил в ОАЭ, затем в Великобритании. Его брат-близнец Константин Капчук, который также был обвиняемым по этому делу, уже отбыл свой срок, вышел на свободу и живёт в Екатеринбурге.

Сергей Капчук стал первым бизнесменом, который вернулся в Россию, из списка уполномоченного по правам предпринимателей в РФ Бориса Титова — он сделал это в июне 2018 года.