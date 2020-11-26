Госдума утвердила закон об удалённой работе

Госдума приняла законопроект об особенностях дистанционной работы, он вступает в силу с 1 января 2021 года.

Проект о регулировании удалённой работы внесли на обсуждение председатель Госдумы Вячеслав Володин, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, а также группа депутатов и сенаторов. Законопроект предусматривал системную переработку норм в дистанционном режиме, доступность их применения, порядок взаимодействия работника и работодателя и возможность совмещения работы в офисе и удалённой.

В ходе доработки после первого чтения, которое прошло 21 июля, в документе появилось 16 правок. Самая важная из них — работодатель обязан обеспечивать удалённых сотрудников необходимой техникой, оплачивать их командировки и отпуска в общем порядке. Также будет действовать ограничение на максимальный срок временного перевода на дистанционный режим — его продолжительность не должна превышать 6 месяцев. При этом перевод на удалёнку не может быть основанием для снижения заработной зарплаты при таком же объёме работы, как и в офисе. В случае болезни работник должен отправить работодателю номер электронного листка нетрудоспособности.

Также работодатель имеет право уволить сотрудника за невыход с ним на связь более двух рабочих дней подряд без уважительной причины. При этом дистанционный работник сохраняет право работать онлайн, а нарушение этого права будет расцениваться как сверхурочная работа.

Переводить сотрудников на удалёнку без их согласия можно только в случае чрезвычайной ситуации, но работодатель будет обязан обеспечить их необходимым оборудованием и компенсировать все затраты. Также работодатель должен провести инструктаж по использованию оборудования, которое представили дистанционному сотруднику.