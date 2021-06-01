Госдума приняла закон о бесплатной газификации

Госдума в приняла третьем чтении закон о бесплатной газификации домов, расположенных вблизи внутрипоселковых газопроводов, пишет «Интерфакс».

Согласно правительственному проекту, догазификация должна продлиться до 2023 года. Также документ предусматривает введение института единого оператора газификации — им станет собственник Единой системы газоснабжения, а там, где его нет, появится региональный оператор газификации. Определяются и источники финансирования газификации: в первую очередь это инвестиционная надбавка ГРО, также операторы смогут привлекать средства через механизмы льготных кредитов, займов и прочие.

Ранее, в апреле, президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию сказал, что все дома в населённых пунктах должны газифицироваться бесплатно и сделать это нужно до 2030 года. После этого вице-премьер РФ Александр Новак сообщил, что правительство подготовит законопроект о бесплатном подключении домовладений, расположенных в населённых пунктах с проведённым трубопроводом.