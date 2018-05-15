Госдума приняла в первом чтении законопроект о контрсанкциях

Государственная Дума приняла в первом чтении законопроект о противодействии американским санкциям, сообщается на сайте парламента. За документ проголосовали единогласно все 410 депутатов, присутствующих на заседании.

В первоначальной редакции, которая была вынесена на голосование 15 мая, перечислены конкретные сферы, в которых правительство может запрещать импорт из стран, принявших санкции в отношении России. В этот список, в частности, попали лекарства и медицинская техника. В связи с этим благотворительные организации обратились с письмом к председателям Госдумы и Совета Федерации с требованием не допустить включения лекарственных препаратов и медицинской техники в перечень запрещенных к ввозу в РФ товаров.

11 мая совет по законотворчеству Госдумы предложил ко второму чтению убрать из законопроекта упоминания конкретных сфер, на которые будут распространяться санкции. Однако у правительства останется возможность запретить ввоз любой продукции и сырья — за исключением жизненно необходимых товаров, которые не производятся в России.

Одновременно с законопроектом о контрсанкциях парламентарии намерены принять поправки в Уголовный кодекс, устанавливающие ответственность за исполнение санкций иностранных государств на территории России. Поправки в УК РФ за исполнение санкций иностранных государств на территории России подразумевают штрафы до 600 тысяч рублей, а также тюремное заключение на срок до четырёх лет.

Второе чтение законопроектов состоится 17 мая.

Напомним, законопроект «О мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия Соединённых Штатов Америки и (или) иных иностранных государств» внесли в Госдуму в апреле 2018 года. Он был разработан после того, как США расширили санкционный список, включив в него несколько российских чиновников и крупных бизнесменов, в том числе Олега Дерипаску и Виктора Вексельберга.