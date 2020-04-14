Госдума поддержала законопроект, позволяющий собирать подписи избирателей через портал госуслуг

Госдума в первом чтении поддержала законопроект, который позволит осуществлять сбор подписей избирателей и участников референдума с помощью портала госуслуг. Документ предполагает внесение изменений в статьи 37 и 38 ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации».

В тексте законопроекта уточняется, что таким образом может быть собрано не более 50% подписей избирателей, участников референдума от общего количества подписей, которое необходимо для регистрации кандидата, списка кандидатов, назначения референдума.

«В целях исключения ошибок при изготовлении подписных листов проектом федерального закона устанавливается обязанность комиссии, организующей соответствующие выборы, референдум, утвердить образец заполнения подписного листа», — цитирует Znak.com пояснительную записку к документу.

В ней также говорится, что при проставлении подписи и даты её внесения избиратель собственноручно вносит в подписной лист свои фамилию, имя и отчество. Эта необходимо для того, чтобы «препятствовать совершению неправомерных действий, в том числе направленных на фальсификацию подписей».

Напомним, в феврале этого года в Госдуме предложили использовать портал госуслуг и многофункциональные центры (МФЦ) для голосования за поправки в Конституцию — для этого в предложениях поправок к законопроекту об изменении основного закона страны появилась формулировка «дистанционное электронное голосование».

25 марта президент Владимир Путин объявил о переносе голосования по поправкам в Конституцию, которое должно было состояться 22 апреля, в связи с угрозой распространения коронавируса. Новая дата голосования ещё не назначена.