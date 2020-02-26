Для голосования за поправки в Конституцию предложили использовать сайт госуслуг и МФЦ

В Госдуме предложили использовать портал госуслуг и многофункциональные центры (МФЦ) для голосования за поправки в Конституцию — для этого в предложениях поправок к законопроекту об изменении основного закона страны появилась формулировка «дистанционное электронное голосование», пишет РБК.

Голосование по Конституции будет не референдумом, а общероссийским голосованием, но за его подготовку будет также отвечать Центризбирком. Контролировать изготовление бюллетеней и их доставку будет ЦИК, наблюдать за подсчётом голосов — наблюдатели от Общественной палаты РФ и региональных общественных палат. При этом члены рабочей группы, которые занимаются подготовкой законопроекта, подчёркивают, что дистанционное электронное голосование может быть организовано только в том случае, если к нему будут готовы регионы. Ранее глава ЦИК Элла Памфилова заявляла, что комиссия пока не готова проводить электронное голосование в масштабах всей страны.

Сопредседатель «Голоса» Григорий Мельконьянц отметил, что предложенная процедура голосования не предусматривает ответственности за возможные нарушения и фальсификацию.

Напомним, Владимир Путин предложил внести поправки в Конституцию в своём послании Федеральному собранию 15 января. Он озвучил ряд существенных изменений в статьях о полномочиях Госдумы, Совета Федерации, президента РФ и премьер-министра, а также Госсовета. Кроме того, предлагается запретить высшим должностным лицам иметь вид на жительство в других странах, прописать в Конституции приоритет основного закона над международными соглашениями.

Общероссийское голосование по предложенным изменениям в Конституцию может состояться 22 апреля, этот день будет объявлен выходным. Опрос ВЦИОМ показал, что 77% россиян не знают, какие готовятся поправки в Конституцию. При этом 66% граждан заявляют, что намерены принять участие в данном голосовании. В «Левада-центре» говорят, что почти половина (47%) россиян полагают, что президентские поправки в Конституцию вносятся в интересах самого Владимира Путина, чтобы расширить его полномочия и позволить ему остаться у власти и после 2024 года.