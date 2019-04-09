Госдума поддержала повышений пенсий ветеранам Великой Отечественной войны

Госдума 9 апреля приняла в первом чтении правительственный законопроект, который направлен на улучшение условий пенсий для военных пенсионеров и участников Великой Отечественной войны, пишет ТАСС.

В соответствии с законодательством сейчас размер пенсии для бывших военных устанавливается в зависимости от размера оклада по должности и званию. В 2012 году оклад учитывался на 54%, к 2019 году доля увеличилась до 72,23%. Новый законопроект отменяет эту норму для ветеранов Великой Отечественной войны, бывших партизан, сотрудников разведки и контрразведки, для инвалидов с детства из-за ранений, полученных во время Великой Отечественной войны: если законопроект будет утверждён, то начисление пенсий для них будет вестись с учётом 100%-го денежного довольствия.

«Реализация законопроекта позволит повысить пенсии военным пенсионерам — участникам войны в среднем на 9,5 тысячи рублей в месяц, что с учётом особых заслуг данной категории ветеранов перед Отечеством, их возраста и состояния здоровья имеет большое социальное значение», — заявила замминистра обороны Татьяна Шевцова.

По её словам, сейчас численность военных пенсионеров — участников Великой Отечественной войны в России составляет 10 тысяч человек.