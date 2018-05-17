Госдума отложила второе чтение законопроекта об уголовной ответственности за соблюдение санкций

Госдума отложила рассмотрение во втором чтении законопроекта, вводящего уголовную ответственность за соблюдение санкций, введённых в отношении России, и за действия, способствующие введению таких санкций, пишет «Медуза».

В первом чтении законопроект был принят 15 мая, депутаты поддержали его единогласно. Второе чтение было назначено на 17 мая. Спикер парламента Вячеслав Володин сообщил, что 23 мая Совет по законотворчеству Госдумы проведёт дополнительное заседание по обсуждению законопроекта.

Против законопроекта об уголовной ответственности за санкции выступили Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) и Совет по правам человека при президенте РФ. Глава СПЧ Михаил Федотов, в частности, указал, что если законопроект будет принят в его действующей редакции, то каждый россиянин рискует оказаться фигурантом уголовного дела.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин ранее заявил, что второе чтение законопроекта может быть отложено. По словам Володина, перед вторым чтением могут потребоваться «дополнительные консультации с деловым и экспертным сообществом».

Одновременно с законопроектом об уголовной ответственности за санкции Госдума 15 мая приняла проект закона об ответных санкциях в отношении США, первая редакция которого также вызвала многочисленную критику. Ко второму чтению совет по законотворчеству при спикере Госдумы предложил изменить законопроект, убрав из него упоминания конкретных сфер, на которые будут распространяться санкции. Второе чтение этого законопроекта намечено на 17 мая.