Бизнесмены выступили против уголовного наказания за соблюдение антироссийских санкций

Российский союз промышленников и предпринимателей заявил о «категорической недопустимости» принятия законопроекта Госдумы, вводящего уголовную ответственность за исполнение иностранных санкций на территории России, со ссылкой на пресс-релиз РСПП пишет «Интерфакс».

По мнению членов бюро правления организации, данный законопроект противоречит политике президента и «создаёт дополнительные условия для административного давления на бизнес». В РСПП считают, что исполнение законопроекта российскими бизнесменами может привести к распространению на них «вторичных санкций, ограничению их возможности работать на глобальном рынке и ещё большему негативному влиянию на российскую экономику».

Бизнесмены также назвали недопустимым предложение об уголовной ответственности для граждан РФ, чьи умышленные действия способствуют введению иностранных санкций, поскольку оно «распространяется и на предпринимателей, которые добросовестно раскрывают информацию о своей деятельности и взаимоотношениях с партнёрами».

«В целом данный законопроект создаёт риски необоснованного уголовного преследования граждан России и иностранных граждан, ограничения взаимодействия с иностранными инвесторами, снижения заинтересованности в инвестициях в Россию у иностранных компаний и ухудшения делового климата», — считает объединение крупного бизнеса.

Законопроект об уголовной ответственности за исполнение иностранных санкций был принят Госдумой в первом чтении 15 мая одновременно с законопроектом о контрсанкциях, за оба документа депутаты проголосовали единогласно. Поправки в УК РФ за исполнение санкций иностранных государств на территории России подразумевают штрафы до 600 тысяч рублей, а также тюремное заключение на срок до четырёх лет. Второе чтение законопроекта ожидается 17 мая.