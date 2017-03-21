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22 Мар 2017 14:08 | Метки: Новости, Политика

Госдума освободила попавших под санкции бизнесменов от уплаты налогов в России

Депутаты Госдумы приняли в третьем чтении поправку в Налоговый кодекс, которая позволяет попавшим под санкции бизнесменам отказаться от налогового резидентства России. За соответствующий законопроект проголосовали 322 депутата, против – 85, пишет Republic. 

Согласно поправке, бизнесменам дадут возможность отказаться от уплаты налогов в РФ после того, как предприниматели предоставят справку об их уплате в другом государстве. Соответствующие заявления в налоговую службу должны быть поданы до 1 июля 2017 года.

За принятие поправок единогласно проголосовали только депутаты от «Единой России».

Фракция ЛДПР отказалась поддержать законопроект, объяснив, что предлагаемая поправка «работает на миллиардеров из списка Forbes». Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский усомнился в том, что принятый законопроект не нанесёт ущерба российскому бюджету, указав на то, что налоговые поступления, очевидно, снизятся.

Голосовать за законопроект не согласилась и фракция КПРФ. Депутат Валентин Шурчанов заявил, что благодаря поправке олигархи получат возможность «обогащаться за счёт экономики РФ». Он также отметил, что «не укладывается в голове», как налоговые послабления будут действовать задним числом, с 1 января 2014 года.

«Справедливая Россия» также отказалась поддержать законопроект, назвав его несправедливым и нечестным по отношению к гражданам России и отечественному бюджету.

В свою очередь, инициатор поправки глава думского комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров («Единая Россия») назвал возражения депутатов против законопроекта «дешёвым популизмом». Он подчеркнул, что бюджет России «не потеряет ни копейки».

Во втором чтении законопроект был одобрен Госдумой 17 марта. Комитет по бюджету и налогам принял поправку 13 марта, пояснив, что она позволит избежать двойного налогообложения предпринимателям, имеющим бизнес за рубежом, но вынужденным жить в России из-за санкций.

Эксперты указывали, что воспользоваться поправкой сможет «узкий» круг физических лиц, упомянутых в санкционных списках Запада.

В частности, по данным издания, в числе таких лиц – совладелец «Новатэка» Геннадий Тимченко и бизнесмен Аркадий Ротенберг. Последний 15 марта уже заявил, что не собирается отказываться от налогового резидентства России, даже если законопроект будет принят. 

Агентство новостей «Между строк»

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