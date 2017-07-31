Госдума может разрешить россиянам легально добывать золото

Депутаты Госдумы рассмотрят законопроект, предусматривающий возможность простым россиянам добывать золото, сообщает «Российская газета». Соответствующий законопроект подготовило Министерство природных ресурсов и экологии РФ.

Пока закон разрешает заниматься золотодобычей только юридическим лицам, которым экономически выгодно разрабатывать только крупные месторождения с запасами более 100 килограммов драгметалла. Однако число таковых неуклонно сокращается.

В то же время число не представляющих интереса для крупных компаний мелких месторождений, запасы золота в каждом из которых не превышают 10 килограммов, только по одной Магаданской области превышает 100. При этом, как сообщается, вовсю процветает незаконная добыча металла, которая, по ряду оценок, достигает не менее 10 тонн в год.

Физическим лицам на данный момент добывать золото (как и любые полезные ископаемые) запрещено, поэтому авторы инициативы предложили предусмотреть в законе возможность упрощённого оформления прав пользования недрами на золотоносных участках с небольшими запасами металла. В этом случае достаточно будет оформить статус индивидуального предпринимателя и подать соответствующую заявку.

Опробование данного механизма планируется пока только в Магаданской области. При этом разработчикам придётся полагаться на практически ручной труд, так как глубина добычи не должна будет превышать 5 метров, а использовать землеройную и вспомогательную автотехнику, буровое оборудование, проводить взрывные работы им будет запрещено.

Роснедра сформируют список подобных участков с запасами до 10 килограммов. Предполагается, что их площадь не превысит 15 га. Один предприниматель сможет добывать золото только на одном участке.

Таким образом, полагают в Минприроды, в пилотном регионе появятся новые рабочие места, а у бюджета – новые источники доходов.

Агентство новостей «Между строк»

Фото: «Парламентская газета»