Госавтоинспекция Нижнего Тагила предупредила водителей о непогоде

Сотрудники ГИБДД Нижнего Тагила предупреждают водителей о сильном снегопаде и возможном гололёде на дорогах. Инспекторы рекомендуют автовладельцам максимально снизить скорость, отказаться от обгона и выезда на полосу встречного движения.

«Необдуманные манёвры приводят к дорожно-транспортным происшествиям с высокой тяжестью последствий, а именно к гибели людей. Так, с начала этого года на территории нашего города по вине водителей, выехавших на полосу, предназначенную для встречного движения, произошло 23 ДТП, в результате которых девять человек погибли, 58 получили травмы различной степени тяжести», — рассказали в отделе пропаганды ГИБДД.

Также водителям, особенно с маленьким стажем вождения, советуют отложить поездки на дальние расстояния. А пешеходам в Госавтоинспекции напоминают о том, что, подойдя к пешеходному переходу, нужно осмотреться по сторонам и переходить дорогу только после полной остановки машин. Вечером пешеходам посоветовали использовать в одежде​ световозвращающие элементы.

Напомним, сегодня на ЕКАД внедорожник влетел под фуру. По предварительным данным, водителя фуры, который ехал со стороны Пермского тракта в сторону Серовского тракта, занесло.