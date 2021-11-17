На ЕКАД внедорожник влетел под фуру (ВИДЕО) 

Сегодня около 07:30 в Екатеринбурге на 49-м км ЕКАДа произошло ДТП с участием двух фур и Range Rover. Как сообщили АН «Между строк» в пресс-службе УГИБДД по Свердловской области, по предварительным данным, водителя фуры, который ехал со стороны Пермского тракта в сторону Серовского тракта, занесло.

«Навстречу ехал Range Rover, водитель которого допустил столкновение с фурой, а после столкнулся со второй фурой, которая двигалась за первой», — сообщили в ведомстве.

В результате происшествия водитель внедорожника получил серьёзные травмы и был госпитализирован.

В данный момент из-за ДТП на данном участке затруднено движение.