Горожан просят поддержать художницу из Нижнего Тагила в онлайн-голосовании национального чемпионата

23-летняя уроженка Нижнего Тагила Пелагея Генералова участвует в финале национального чемпионата в сфере творческих компетенций ArtMasters. Имена победителей назовут 21 октября. А до 20 октября на сайте конкурса пройдёт голосование за приз зрительских симпатий, в котором любой желающий может поддержать тагильчанку.

Пелагея учится на 3-м курсе Уральского государственного архитектурно-художественного университета, живёт в Екатеринбурге. В начале сентября тагильчанка вошла в десятку лучших молодых художников-аниматоров. Всего в категории «Художник-аниматор» национального творческого чемпионата приняло участие более 130 талантливых ребят со всей России. Они выполняли теоретические задания онлайн, готовили свои портфолио и создавали анимацию по заданию организаторов.

Пелагея Генералова уже побывала в Крыму на форуме молодых деятелей культуры и искусств «Таврида» и защитила свой проект на студии «Союзмультфильм». Художница создала нового героя для анимационного фильма «Тайна третьей планеты» 1981 года.

До 23:59 по московскому времени 20 октября на сайте чемпионата ArtMasters можно поддержать талантливую тагильчанку. Для этого нужно авторизироваться через соцсеть «ВКонтакте».

Победитель чемпионата пройдёт трёхмесячную стажировку в «Союзмультфильме», серебряный призёр — двухмесячную, а бронзовый будет осваивать секреты современной мультипликации в течение одного месяца.