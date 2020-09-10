Тагильчанка вошла в десятку лучших молодых художников-аниматоров страны

Уроженка Нижнего Тагила Пелагея Генералова вышла в финал национального чемпионата в сфере творческих компетенций ArtMasters. Тагильчанка попала в 10-ку лучших молодых художников-аниматоров, и в октябре вместе с другими финалистами она отправится в студию «Союзмультфильм» в Москве.

23-летняя Пелагея Генералова закончила Уральский колледж прикладного искусства и дизайна в Нижнем Тагиле. Сейчас она учится на 3 курсе Уральского государственного архитектурно-художественного университета, живёт в Екатеринбурге.

«Об этом конкурсе узнала моя мама. Она предложила принять участие, я подала заявку, но отнеслась к этому несерьёзно. Выполнила первое задание и забыла, а потом мне звонит мама и говорит, что я попала в шорт-лист после первого этапа. Я сначала не поверила, потому что, как мне казалось, задание выполнила не очень успешно», – рассказывает Пелагея.

Всего в категории «Художник-аниматор» национального творческого чемпионата приняло участие более 130 талантливых ребят со всей России. Они выполняли теоретические задания онлайн, готовили свои портфолио и создавали анимацию по заданию организаторов. В финал вышли 10 аниматоров. На этой неделе они отправятся в Крым на форум молодых деятелей культуры и искусств «Таврида». А в октябре состоится финал чемпионата в Москве на студии «Союзмультфильм».

У финалистов чемпионата будет возможность поработать в команде профессионалов студии. Победитель пройдёт трехмесячную стажировку в «Союзмультфильме», серебряный призёр – двухмесячную, а бронзовый будет осваивать секреты современной мультипликации в течение одного месяца.

Напомним, гримёр Нового Молодёжного театра 22-летняя Дарья Леона также приняла участие в чемпионата ArtMasters. Девушка успешно прошла несколько этапов, но пробиться в финал не смогла.