Городская дума Нижнего Тагила рассмотрит вопрос о дополнительном миллионе рублей на отлов бездомных собак

До конца 2023 года мэрия Нижнего Тагила планировала потратить на отлов бездомных собак в городе 3,5 млн рублей, но сейчас на эти цели из городского бюджета хотят выделить дополнительно ещё 1 млн рублей. С соответствующей инициативой в гордуму обратилось управление городским хозяйством Нижнего Тагила.

Напомним, что во втором полугодии 2023 года администрация заключила контракт с уже постоянным подрядчиком — компанией «Добрые руки». Контракт был заключён 28 апреля, срок его истечения — 30 декабря 2023 года, при этом непосредственно отлов животных подрядчик должен проводить до 30 ноября.

С момента заключения контракта по 1 июня было отловлено 410 особей. Компания обязана отлавливать бездомных животных, лечить их (при необходимости), проводить вакцинацию и стерилизацию, маркировать и содержать. В цену услуги входят все перечисленные действия, а также возврат животного в прежнее место обитания. Минимальная стоимость всех услуг на одно животное оценивается в 5574 рубля, максимальная — в 7906 рублей. Разница, согласно техническому заданию, зависит от расстояния, на которое придётся транспортировать бездомную собаку.

В соответствии с документом в первую очередь производится отлов агрессивных животных и тех особей, которые испытывают физические страдания, создают опасность для дорожного движения или живут на территории объектов социально-культурного назначения, детских садов, школ, медучреждений, парков, скверов и в других местах массового скопления людей.

Согласно действующему законодательству, все пойманные животные после процедуры стерилизации и чипирования должны быть возвращены в естественную среду обитания. Ранее администрация города распорядилась ограничить список мест, куда животных можно возвращать после отлова. Под ограничения попали парки, участки у многоквартирных домов, детские игровые и спортивные площадки, кладбища, мемориальные зоны, медицинские учреждения и другие городские пространства.

Ситуация с бездомными собаками в Нижнем Тагиле и Свердловской области вызывает много споров. Согласно статистике, число пойманных особей растёт, но проблема остаётся, жители Нижнего Тагила регулярно жалуются на стаи бродячих собак. В среде активных зоозащитников царит атмосфера нетерпимости, они хейтят людей, пострадавших от нападения бездомных животных. В январе 2023 года молодую маму, на которую напала стая бродячих собак, обвиняли во вранье и писали гневные комментарии. Многие в ответ обвиняют зоозащитников, хотя среди них есть люди, которые самостоятельно пытаются помочь безнадзорным животным. В социальных сетях практически ежедневно размещают фото потерявшихся особей, многие неравнодушные люди активно помогают собакам и кошкам, на время пристраивают к себе, как, например, сотрудники цветочного магазина в Нижнем Тагиле, а кто-то открывает собственный приют.

Почти два года назад мэр Нижнего Тагила дал распоряжение построить муниципальный приют для бездомных животных. Но место и деньги для его строительства не нашли, затем об этой идее забыли.