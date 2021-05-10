Города Свердловской области окутал смог от лесных пожаров

Сегодня, 10 мая, жители Екатеринбурга и его окрестностей жалуются на смог и запах гари. В департаменте информполитики региона сообщили, что задымление вызвано лесными пожарами в Курганской области. По поручению губернатора Евгения Куйвашева специалисты ведут мониторинг, в целом ситуация с лесными пожарами в Свердловской области находится под контролем, угрозы населённым пунктам нет.

По информации региональной диспетчерской службы Уральской базы авиационной охраны лесов, ликвидирован лесной пожар под Камышловом, борьба с которым шла несколько суток. На утро 10 мая в области продолжается тушение семи локализованных лесных пожаров, в том числе в Сысертском, Сухоложском и Билимбаевском лесничествах. На тушении работают около 500 человек – это специалисты парашютно-десантной пожарной службы и наземной службы Уральской авиабазы, МЧС и привлеченные силы.

Новых возгораний сегодня зафиксировано не было, поскольку о большинстве возгораний становится известно после проведения авиамониторинга. Самолеты сегодня вылетели на протяжённые маршруты, которые пролегают через Алапаевский, Тавдинский, Тугулымский районы и прилегающие территории Екатеринбурга.

Специалисты напоминают, что до 90% лесных пожаров связаны с неосторожным обращением с огнём человека. За вчерашний день в области было обнаружено 16 возгораний на территории лесов, 15 из которых были ликвидированы. Семь локализованных пожаров являются переходящими, это значит, что с ними невозможно было справиться в течение одних суток.