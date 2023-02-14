Горнолыжный комплекс «Гора Белая» заплатит более 653 тысяч рублей за травму подростка

Свердловский областной суд взыскал с горнолыжного комплекса «Гора Белая» более 653 тысяч рублей в пользу семьи подростка, который получил травму во время катания. В январе 2021 года на тот момент 13-летний ребёнок вместе с отцом и матерью решили провести активные выходные на горе Белой. Во время прохода на турникет подросток, пытаясь протянуть сноутюбинг через устройство, дёрнул его и, не устояв на ногах, упал на ступеньку и сильно ударился правым коленом.

На место происшествия выехали спасатели. Они оказали мальчику первую помощь и отвезли на снегоходе в травмпункт. Затем врачи доставили подростка в Демидовскую ГБ Нижнего Тагила, откуда после необходимых процедур пострадавший был направлен для лечения в Детскую городскую клиническую больницу № 9 Екатеринбурга. Травма оказалась тяжёлой. Потребовалась операция, а затем длительная реабилитация. Всё это время мать находилась рядом с сыном, так как подросток не мог самостоятельно передвигаться и обслуживать себя.

Родители пострадавшего ребёнка подали иски к горнолыжному комплексу «Гора Белая» в Дзержинский районный суд Нижнего Тагила. Суд исковые требования удовлетворил частично.

С ГК «Гора Белая» в пользу мальчика была взыскана компенсация морального вреда в размере 350 тысяч рублей. В пользу родителей — по 60 тысяч рублей, также в пользу отца взысканы убытки в размере 4,5 тысячи рублей, расходы на составление претензии — 1,5 тысячи рублей и штраф более 177 тысяч рублей.

Ответчик не согласился с решением и подал на него апелляционную жалобу в Свердловский областной суд. Суд первой инстанции в ходе рассмотрения материалов дела пришёл к выводу, что падение несовершеннолетнего произошло из-за того, что возле турникета не была организована доставка спортивного инвентаря к месту посадки пассажиров, поэтому мальчику никто не помог при проходе на турникет. Свердловский областной суд оставил без изменений решение Дзержинского районного суда Нижнего Тагила. Оно вступило в законную силу, сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда.