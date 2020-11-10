Горбольница № 1 на Вагонке срочно набирает медперсонал для лечения пациентов с пневмониями и ОРВИ

В ЦГБ № 1 на Вагонке, где сейчас лечат пациентов с пневмониями и ОРВИ, срочно набирают медперсонал. Объявление о дополнительном приёме работников размещено в официальной группе горбольницы в соцсети «ВКонтакте». Отмечается, что в период перепрофилирования медучреждение особенно нуждается во врачах, фельдшерах, медсёстрах и санитарках. Откликнувшимся на вакансии обещают доплаты за работу в особых условиях. Сегодня в больницу везут пациентов с подозрением на коронавирус со всего Горнозаводского округа.

«Кадровый вопрос среди медицинского персонала был актуален и ранее, а сейчас, в условиях нынешней эпидемиологической обстановки, тем более. В связи с расширением коечного фонда и возросшим уровнем заболеваемости возникла потребность в привлечении дополнительных кадров», — рассказали АН «Между строк» в пресс-службе горбольницы.

Некоторые слухмейкеры связывают набор сотрудников с ротацией медкадров после смены главного врача в ЦГБ № 1. Неделю назад стало известно, что занимавший этот пост с 2016 года Олег Николаев был понижен до начальника медчасти учреждения. Его сменил скандально известный замминистра омского Минздрава Александр Павловских.