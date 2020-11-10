Горбольница № 1 на Вагонке срочно набирает медперсонал для лечения пациентов с пневмониями и ОРВИ

В ЦГБ № 1 на Вагонке, где сейчас лечат пациентов с пневмониями и ОРВИ, срочно набирают медперсонал. Объявление о дополнительном приёме работников размещено в официальной группе горбольницы в соцсети «ВКонтакте». Отмечается, что в период перепрофилирования медучреждение особенно нуждается во врачах, фельдшерах, медсёстрах и санитарках. Откликнувшимся на вакансии обещают доплаты за работу в особых условиях. Сегодня в больницу везут пациентов с подозрением на коронавирус со всего Горнозаводского округа.
«Кадровый вопрос среди медицинского персонала был актуален и ранее, а сейчас, в условиях нынешней эпидемиологической обстановки, тем более. В связи с расширением коечного фонда и возросшим уровнем заболеваемости возникла потребность в привлечении дополнительных кадров», — рассказали АН «Между строк» в пресс-службе горбольницы.
Некоторые слухмейкеры связывают набор сотрудников с ротацией медкадров после смены главного врача в ЦГБ № 1. Неделю назад стало известно, что занимавший этот пост с 2016 года Олег Николаев был понижен до начальника медчасти учреждения. Его сменил скандально известный замминистра омского Минздрава Александр Павловских.
- Сама ЦГБ № 1 не раз оказывалась в центре скандалов. Роспотребнадзор во время плановых проверок выявил в медучреждении более 90 санитарных нарушений. Медикам не выплачивали «коронавирусные» надбавки. А пациенты неоднократно жаловались на огромные очереди на КТ, при этом само оборудование периодически приходилось ремонтировать. Одна из пациенток умерла во время проверки лёгких.
- В октябре дочь погибшего в ЦГБ № 1 врача из Нижнего Тагила рассказала о «липовых» тестах на COVID-19 и разборках с Минздравом.
- После серии скандальных публикаций в СМИ и постов в соцсетях Минздрав Свердловской области направил в медучреждение антикризисного управляющего.