«Ждали очень долго». В больнице Нижнего Тагила 80-летняя женщина умерла во время компьютерной томографии

В Нижнем Тагиле пациентка умерла во время компьютерной томографии в горбольнице № 1 на Вагонке, куда сегодня привозят больных с пневмониями, ОРВИ и подозрением на коронавирус. Об этом АН «Между строк» рассказали тагильчане, которые в этот момент сами ожидали КТ. По их словам, трагедия произошла в понедельник, 19 октября.

«В этот день долго пытались сделать КТ в горбольнице № 1 на Пихтовке, – рассказали агентству тагильчанане. – Практически у всех в очереди пневмония без симптомов. Много семей. Ждали очень долго. Врачей мало. Один человек умер в приёмном покое. Он умер не в коридоре, на КТ, вроде, или после. Вышел врач и сообщил тем, кто его ждал».

В пресс-службе ЦГБ № 1 информацию о смерти пациента подтвердили.

«19 октября в приёмный покой горбольницы № 1 машиной скорой помощи была доставлена 80-летняя женщина в тяжёлом состоянии. После осмотра врача-реаниматолога её состояние было признано стабильным. Пациентку направили на проведение компьютерной томографии. При прохождении обследования на КТ произошла внезапная остановка сердца. Проведённые реанимационные мероприятия не имели эффекта. Причину смерти установит патологоанатом после вскрытия», – сообщили в больнице, отметив, что поступающим в тяжёлом состоянии пациентам оказывается экстренная медицинская помощь, вне очереди.

Ранее жители Нижнего Тагила и близлежащих городов не раз жаловались на огромные очереди на компьютерную томографию в горбольнице № 1 на Вагонке. Многим приходится ждать более суток, чтобы попасть на обследование.

После серии скандальных публикаций в СМИ и постов в соцсетях Минздрав Свердловской области направил антикризисного управляющего. На прошлой неделе он переформатировал схему маршрутизации больных. Часть пациентов стали увозить автобусами на КТ в другие медицинские учреждения – инфекционную и Демидовскую больницу, а также горбольницу № 4. Это должно было позволить снизить время ожидания для диагностики и упорядочить прохождение лечения.

«Сейчас наблюдается рост пациентов, поступающих в приёмное отделение горбольницы № 1. В сутки проходит примерно по 190 человек. Одних пациентов привозят на машинах скорой помощи, другие поступают по направлению из поликлиники для прохождения компьютерной томографии. Основными причинами образования очередей является очередное увеличение числа заболевших, а также неравномерное их поступление в медицинское учреждение. 60-70% пациентов поступают в вечернее и ночное время, что не позволяет единовременно обработать врачам всех без очереди. Ранее работа автобусов осуществлялась только в дневное время. С 20 октября они работают на круглосуточной основе. Также остро стоит и кадровый вопрос. Наш персонал делает всё возможное, чтобы сократить срок ожидания, он работает на износ», – отметили в ЦГБ № 1.

В медучреждении отметили, что помочь снизить рост заболеваемости коронавирусом, пневмониями и ОРВИ могут сами тагильчане. Для этого нужно более ответственно относиться к мерам профилактики – масочному режиму, обработке рук, рабочих поверхностей и так далее. Снижение роста заболеваемости позволит уменьшить также нагрузку на больницы и время ожидания в очереди на КТ.