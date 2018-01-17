«Голос» выявил 55 нарушающих закон видеосюжетов в поддержку Путина

Организация «Голос», занимающаяся наблюдением на выборах, получила жалобы на телевизионные ролики, в которых содержатся признаки предвыборной агитации, сообщается на сайте «Голоса».

В заявлении представителей организации говорится, что за последние 20 дней избирательной кампании было получено 55 сообщений о фактах выхода на федеральных, региональных и местных телеканалах материалов, содержащих «явные признаки незаконной предвыборной агитации за одного из кандидатов в президенты России». В некоторых сюжетах ведётся агитация, направленная против других участников выборов.

Среди телеканалов, которые, как говорится в жалобах, допустили нарушения, упомянуты федеральные телеканалы ВГТРК, Первый канал, «Пятый канал», НТВ, а также 42 местных и региональных телеканала. «Голос» подчёркивает, что телевидение для значительной доли россиян — один из главных источников информации, а «в период избирательной кампании влияние телевизора на формирование у большинства избирателей отношения к выборам и кандидатам является решающим».

В сюжетах, о которых сообщается на «Карте нарушений», выражается предпочтение действующему президенту Владимиру Путину, в большинстве из них «содержится информация, не связанная с профессиональной деятельностью или исполнением В. В. Путиным служебных обязанностей президента России (освещается сбор подписей, открытие избирательных штабов и т. п. деятельность кандидата, а не должностного лица)».

«Сюжеты очевидно способствуют формированию положительного отношения избирателей к кандидату в президенты России В. В. Путину», — заключает «Голос».

Согласно закону, в информационных программах сообщения о предвыборных мероприятиях кандидатов в президенты и их доверенных лиц должны даваться без комментариев и только отдельными блоками, в такой рекламе нельзя отдавать предпочтение какому-либо кандидату.

«Упомянутые агитационные сюжеты не оплачены из средств избирательного фонда кандидата, как того требует российское избирательное законодательство», — отмечает «Голос».

Организация просит Центризбирком «выразить публичное осуждение», разослать СМИ разъяснения, а также обязать каналы, допустившие нарушения, предоставить «бесплатное эфирное время иным кандидатам в то же время суток и в том же объёме, как было предоставлено для сюжетов с незаконной предвыборной агитацией». «Голос» также призывает Роскомнадзор привлечь виновных в нарушении к ответственности, а правоохранительные органы — провести проверки и принять «иные меры реагирования».

Напомним, накануне избирательный штаб президента Владимира Путина аннулировал подписи в его поддержку, собранные на двух заводах в Курганской области. Решение было принято из-за нарушения процедуры сбора подписей, которая проходила в цехах заводов в рабочее время, что запрещено законом.