Главврач скорой помощи Нижнего Тагила: Заболеваемость коронавирусом в ближайшие две недели будет расти

Главный врач тагильской станции скорой медицинской помощи Сергей Безбородов прогнозирует в городе рост заболеваемости новой коронавирусной инфекцией COVID-19 в ближайшее время. Об этом он рассказал в интервью журналисту «Тагильского рабочего». По словам главврача, сегодня в Нижнем Тагиле работают уже пять инфекционных бригад. К больным с температурой и пневмонией они выезжают в одних защитных костюмах, к пациентам с коронавирусом — в других.

«Сейчас, я бы сказал, растёт заболеваемость коронавирусной инфекцией: по четыре, шесть, семь человек. Думаю, в ближайшие две недели этот рост будет продолжаться. Пяти бригад мало. Скорее всего, со следующей недели увеличим [их количество]. Ощущение, что коронавирус ещё надолго. Думаю, в июне всё не закончится, скорее всего, и не в июле. Прогнозируют, что ближе к августу. Будем надеяться, что в нашем городе эпидемия начнёт спадать», — отметил Безбородов.

В середине апреля станция скорой помощи Нижнего Тагила получила 50 тысяч новых защитных масок. Средства индивидуальной защиты для медиков и водителей спецавтомобилей купили на деньги уральских бизнесменов. Запасы противочумных костюмов и одноразовых халатов пополняются ежедневно.

«На каждый адрес нужно переодеться в другой комплект. У многих бригад, особенно инфекционных, уже нет режима обеда и ужина: вызовов много, некогда поесть. Обстановка очень напряжённая. К сожалению, мы не можем на все вызовы ездить в полном обмундировании. Маска, перчатки — всё, что у нас есть. Но стараемся максимально прорабатывать те моменты, где может быть эта инфекция: температура, особенно продолжительная, одышка, кашель, осложнение в виде пневмонии. Такие бригады мы одеваем в полную защиту. Пока никто не заболел, хотя восемь бригад с определённой последовательностью выходили на карантин», — отмечает главврач городской станции скорой помощи.

Серьёзно выросла нагрузка на те бригады, которые работают в Дзержинском районе, где не осталось никаких лечебных учреждений, кроме травмпунктов. Им приходится возить больных в центр города, а затем возвращаться обратно на Вагонку.

Отметим, сегодня городскую станцию скорой помощи посетили депутаты свердловского Заксобрания Вячеслав Погудин, Михаил Ершов и Владимир Радаев. Они вручили 467 продуктовых наборов к чаю в рамках акции «Поддержи врача». Помощь в доставке и разгрузке наборов оказали сотрудники ЕВРАЗ НТМК.

Последние данные о ситуации с коронавирусом и готовности Нижнего Тагила к борьбе с ним — в онлайне АН «Между строк».