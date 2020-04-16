Уральские предприниматели собрали деньги на покупку 50 тысяч защитных масок для медиков Нижнего Тагила

Станция скорой помощи Нижнего Тагила получила 50 тысяч новых защитных масок. Средства индивидуальной защиты для медиков и водителей спецавтомобилей купили на деньги уральских бизнесменов. Помочь скорой помощи с обеспечением масками Свердловский областной Союз промышленников и предпринимателей ранее попросил мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев.

«Бригады скорой помощи находятся на передовой борьбы с новой коронавирусной инфекцией, — отметил Владислав Пинаев. — Медики должны быть обеспечены всеми необходимыми средствами защиты. Только сообща мы сможем преодолеть сложившуюся ситуацию. Я очень благодарен, что руководство областного Союза промышленников и предпринимателей не осталось в стороне и сразу откликнулось на нашу просьбу».

Для закупки 50 тысяч медицинских масок понадобилось 1,84 млн рублей. Ценный груз прибыл в город сегодня, 16 апреля.

«Время сейчас непростое для всех, и для бизнеса в том числе, но жизнь людей важнее всего. Мы создали координационный совет по противодействию коронавирусной инфекции, в него вошли руководители крупнейших предприятий региона. Члены совета приняли решение о создании спецсчёта для борьбы с коронавирусом. Нам удалось собрать более 30 млн рублей в кратчайшие сроки, средства от неравнодушных промышленников и предпринимателей продолжают поступать и сейчас. Мы готовы и дальше помогать врачам», — рассказал первый вице-президент СОСПП Михаил Черепанов.

В Нижнем Тагиле сегодня к пациентам выезжают 28 бригад. Пять из них специализируются на больных с подозрением на грипп, ОРВИ и коронавирус. Благодаря в том числе только что поступившим маскам медики обеспечены средствами индивидуальной защиты на ближайшие 2,5–3 месяца.

По информации тагильской пресс-службы, благотворительную помощь работникам скорой помощи оказывают и жители родного города. Местный Союз ветеранов десантных войск собрал деньги на приобретение инфракрасного термометра, сотрудники «Уралхимпласта» привезли 90 флаконов дезинфицирующего средства. Кроме того, на днях предприниматели организуют для медиков, которые проводят на работе большую часть времени, доставку горячего питания.

Последние данные о ситуации с коронавирусом и готовности Нижнего Тагила к борьбе с ним — в онлайне АН «Между строк».