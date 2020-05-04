Главный санитарный врач Нижнего Тагила объяснил, почему данные Роспотребнадзора по заражённым COVID-19 отличаются от статистики оперштаба

Главный санитарный врач Нижнего Тагила Юрий Бармин уверен, что в ближайшие дни разница в данных по заболеваемости COVID-19 от Роспотребнадзора и областного оперативного штаба исчезнет и статистика выровняется.

Напомним, на протяжении последних дней эти цифры существенно разнятся. Так, 2 мая Роспотребнадзор опубликовал карту распространения коронавируса на территориях муниципалитетов, тогда по Нижнему Тагилу разница с данными оперштаба составила 4 случая (14 от оперштаба и 19 от Роспотребнадзора), сегодня разница сократилась (22 от оперштаба и 23 от РПН).

По словам Юрия Бармина, Роспотребнадзор и областной оперативный штаб используют разные системы для обновления данных.

«Системы разные, поэтому лучше ориентироваться на официальную статистику на сайте Роспотребнадзора Свердловской области. Я думаю, что уже сегодня-завтра всё это выровняется и будет как в статистике, так и на карте», — говорит Юрий Бармин.

«Эти данные (на карте. — Прим. ред.) могут меняться в зависимости от результатов расследования каждого случая. То есть по количеству случаев следует ориентироваться на цифры в ежедневной информации. А эта карта помогает понять, где зафиксированы случаи», — пояснили АН «Между строк» в областном Роспотребнадзоре.

В Нижнем Тагиле за прошедшие сутки выявлено 5 новых случаев заражения коронавирусом. Согласно опубликованной Роспотребнадзором карте распространения COVID-19 на территории Нижнего Тагила, по одному новому заражённому отмечено на улице Бондина в районе Малой Кушвы, на улице Пархоменко в районе Смычки, на улице Матросова на Тагилстрое и на улице Окунева в районе детской больницы на Вагонке.