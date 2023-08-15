Главный пиарщик «Уралвагонзавода» покидает компанию

Начальник отдела по связям с общественностью «Уралвагонзавода» в Нижнем Тагиле Юлия Усольцева покидает свой пост. Об этом АН «Между строк» рассказали сразу несколько источников, близких к оборонному предприятию. Уточняется, что главный пиарщик УВЗ увольняется по собственному желанию.

«Заявление на увольнение уже подписано. Видимо, Юлия Валерьевна устала от давления со стороны Москвы. Пока неясно, кто займёт её место, возможно, её заместитель Елена Чернышёва. Она проработала на УВЗ более 15 лет, и опыта у неё достаточно», — считает собеседник АН «Между строк».

Сама Юлия Усольцева на запрос АН «Между строк» не ответила.

Юлия Усольцева проработала на УВЗ 25 лет: сначала в газете «Машиностроитель», а потом возглавила отдел по связям с общественностью «Уралвагонзавода».