Главный инфекционист ФМБА спрогнозировал окончание вспышки коронавируса в России к лету

Пик заболеваемости коронавирусом наступит в середине следующей недели, а об окончании вспышки в России можно будет говорить через 10–12 недель после пика, заявил в эфире Первого канала главный инфекционист Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Владимир Никифоров.

«То, что в конце концов кончится к лету, это точно. Скажу так, я сегодня слышал выступления, что мы прошли пик. Не прошли пик... Если брать стандарт вот таких вспышек ОРВИ, а у нас коронавирус, как ни крути, к ОРВИ относится, обычно вот такой подъём, а потом спад длится где-то 10–12 недель. Как минимум к середине следующей недели мы дойдём до вершины», — сказал Никифоров в эфире программы «Док-Ток».

В свою очередь главный инфекционист Минздрава РФ Елена Малинникова отметила, что отдельные вспышки коронавируса будут фиксироваться и летом.

На фоне продолжающегося распространения коронавирусной инфекции глава Роспотребнадзора Анна Попова призвала продлить нерабочий период, объявленный ранее президентом Владимиром Путины сроком до конца этой недели. Комментируя возможности продления мер «социального дистанцирования» и его оформления, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков пообещал, что власти будут реагировать «своевременно».

По данным на 1 апреля, в России было выявлено 2777 случаев коронавируса в 75 регионах, 1880 заболевших из этого числа приходятся на Москву.

Последние данные о ситуации с коронавирусом и готовности Нижнего Тагила к борьбе с ним — в онлайне АН «Между строк».