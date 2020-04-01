Глава Роспотребнадзора предложила продлить нерабочую неделю в России

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила о необходимости продлить нерабочую неделю в России. По её мнению, больше половины регионов страны уже перешли в финальные стадии развития эпидситуации, что делает невозможным отслеживание всех контактов заражённых граждан.

«Период инкубации для вируса — 14 дней. И период разрыва связи передачи тоже должен быть кратным 14 дням, но этого недостаточно, этих дней в разных ситуациях должно было бы быть больше», — цитирует Попову «Интерфакс».

По словам чиновницы, отсутствие взрывного роста заражённых связано с тем, что Россия своевременно принимает все необходимые меры, в первую очередь те, которые направлены на сокращение контактов.

«Мы держим несколько дней подряд на одном и том же коэффициенте прироста, на 1,2, и для этого предпринимается целый ряд мер», — цитирует главу Роспотребнадзора ТАСС.

Как пишет Baza, Попова также отметила, что в России у 20% пациентов коронавирус протекает бессимптомно, тяжёлые признаки наблюдаются у 14% инфицированных граждан.

Последние данные о ситуации с коронавирусом и готовности Нижнего Тагила к борьбе с ним — в онлайне АН «Между строк».