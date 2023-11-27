«Главное — это уметь захватывать и удерживать внимание людей». Топ-10 советов от SMM-специалиста по продвижению блога

Почему блог не растёт сам, какие ошибки допускают новички и насколько часто нужно публиковать контент, рассказала главный специалист по SMM в УрФУ Елизавета Плеханова в своём онлайн-курсе, который прошёл на площадке Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства (СОФПП). За 5 лет работы над официальными группами университета вместе с командой она увеличила количество подписчиков на 20 тысяч без денежных вложений. Елизавета считает, что одна из главных задач в продвижении блога — это просто начать говорить о себе и своём продукте или услуге. В рамках совместного проекта «PRO образование» СОФПП и АН «Между строк» эксперт ответила на 10 вопросов для тех, кто планирует продвигаться при помощи социальных сетей.

Я эксперт, но не знаю, как начать продвигаться в соцсетях, с чего начать?

Просто надо начать писать что-либо в соцсетях. Составить контент-стратегию и идти по ней. Это самый первый шаг, потому что без контента у нас ничего не получится и это первое, что нас продвигает. Иногда кажется, что ниша во многих сферах уже занята, но это не так. Это самое большое заблуждение, которое нужно оставить ещё на начальном этапе продвижения. Очень важно понимать свою нишу, то есть у вашей страницы в соцсетях должна быть тема. Чтобы раскручиваться, можно создавать информационные поводы и выстраивать контакт с аудиторией, а также регулярно делать запуски своих продуктов или рассказывать о новинках.

Где учиться на SMM-специалиста?

Есть много предложений, как платных, так и бесплатных. Я за то, чтобы учиться в разных местах и постигать разный опыт. Также можно пойти в школы, которые сейчас являются лидерами рынка. Если вы интересуетесь каким-то конкретным опытом, то можно находить специалистов в этой сфере под ваш запрос.

Как выбрать, на какой площадке продвигаться?

Я выбираю обычно по её целевой аудитории. Поэтому стоит проанализировать, какие пользователи заинтересованы в вашем продукте и интересны вам. Проанализировать это можно через опросы, вопросы и статистику в социальных сетях.

Как проходит день контент-менеджера?

Всё зависит от самого человека, у меня контент запланирован на неделю вперёд, и я обычно этот план выполняю. Это стандартный рабочий день человека, который работает с информацией. Иногда он заканчивается и в одиннадцать, и в двенадцать вечера, но главное — всегда дать себе поспать.

Главные ошибки при ведении блога?

Непонятна тематика блога, ваши посты не дают понимания, о чём вы рассказываете или что продаёте. Чтобы это исправить, нужно посмотреть на свою страницу непредвзятым взглядом. Ещё одна типичная ошибка — не учитывать свою целевую аудиторию. Также одна из главных ошибок — отсутствие обратной связи с аудиторией, когда мы просто подаём информацию, как на телевидении, не отвечаем на комментарии и личные сообщения.

Как понять, что блог готов к продажам, какие критерии?

Блог должен быть упакован. Если любой человек, который зашёл на эту страницу, понимает, о чём идёт речь, кто ведёт этот блог и как совершить целевое действие, то есть заказать услугу, значит, вы всё сделали правильно. Встав на позицию клиента, нужно пройти весь путь, который приводит к покупке продукта без препятствий. Если я не могу получить ответ от эксперта, не вижу, как мне совершить целевое действие, тогда нужно что-то изменить.

Как сделать, чтобы в блоге росли подписчики?

Во-первых, вести этот блог, устраивать коллаборации с экспертами из смежных сфер, говорить о себе, давать актуальный и полезный контент и упоминать блог на других ресурсах. Во-вторых, можно закупать рекламу в других блогах или сообществах, а также знать законы таргетированной рекламы и запускать её под определённые цели.

Можно ли создать пассивный доход от социальных сетей?

Это возможно в том случае, если у вас есть продукт или курс, который называют «вечно зелёным» и который является базовым. Его можно купить в любое время и без коммуникации с создателем. Но нужно всегда говорить о своём продукте, даже если он создан давно, вы должны упоминать то, что уже сделано.

Насколько регулярно нужно публиковать контент?

Я предлагаю придерживаться четырёх постов в неделю, но всё зависит от социальной сети и от востребованности контента. Если вы не очень сильно вкладываетесь в этот канал, то их может быть два-три. Главная задача, о которой не нужно забывать, — это умение захватывать и удерживать внимание людей: например, показать какой-то непривычный для пользователей контент, сделать то, чего ты раньше не делал. Важно не только количество, но и качество.

Что делать, если стало тяжело вести блог?

Нанимаем команду или помощника, но вообще сейчас есть мода на то, чтобы уйти из блога в отпуск. При этом стараемся надолго не пропадать, потому что алгоритмы социальных сетей устроены так, что надо быть на связи со своими пользователями. Также можно переключиться на какие-то другие темы в блоге. Ещё, чтобы разгрузить себя, можно выбирать среди нескольких задач на день одну самую главную, а также выделять самую главную задачу на неделю и месяц.

Напоминаем, что пройти бесплатные практико-ориентированные курсы для самозанятых граждан в Свердловском областном фонде поддержки предпринимательства можно по самым разным темам — от юридических вопросов и налогообложения до рукоделия и парикмахерского искусства. Следите за анонсами мероприятий СОФПП и участвуйте.