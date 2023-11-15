Как развивать и продвигать свой бизнес в социальных сетях. Главный специалист по SMM в УрФУ Елизавета Плеханова проведёт бесплатный онлайн-курс на площадке СОФПП

Уже завтра, 16 ноября, на площадке Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства (СОФПП) стартует бесплатный онлайн-курс «Продвижение и реклама в социальных сетях». Его ведущая — Елизавета Плеханова, SMM-специалист с 12-летним стажем. В рамках совместного проекта «PRO образование» СОФПП и АН «Между строк» мы пообщались с Елизаветой и узнали, кому и чем будет полезен интенсив, который продлится до 21 ноября.

Елизавета заведует подготовительными курсами департамента «Факультет журналистики» Уральского гуманитарного института УрФУ. Занимается продвижением университета во «Вконтакте», Telegram и «Одноклассниках». За 5 лет работы над официальными группами УрФУ увеличила количество подписчиков на 20 тысяч без денежных вложений.

«На курсе вы научитесь ведению аккаунтов в социальных сетях, продвигать бизнес во “ВКонтакте” и Telegram, запускать рекламу, работать с мессенджерами и составлять контент-план. Овладеете практическими навыками, каждый из которых может стать вашей специализацией в будущем. Поймёте, как контролировать подрядчиков и исполнителей. Их показатели эффективности больше не будут для вас “тёмным лесом”», — рассказывает Елизавета.

Прежде чем заняться продвижением и масштабированием бизнеса, необходимо разобраться с алгоритмами соцсетей и выбрать свою контент-стратегию. Елизавета расскажет о том, как продвигаться и привлекать подписчиков на примере «ВКонтакте» и Telegram, а также поделится советами по созданию и продвижению блогов с помощью видеоклипов. В конце курса она расскажет об инструментах бесплатного и платного продвижения, которые позволят предпринимателям в дальнейшем изменить свою схему заработка.

Эксперт отмечает, что прежде, чем начать продвигаться и зарабатывать в соцсетях, надо отказаться от ряда стереотипов, которые мешают такой работе. Это боязнь мнения коллег и знакомых, ожидание, что клиенты будут недовольны и не будет результата, убеждение, что на продвижение через соцсети нужно очень много времени и сначала необходимо собрать большую аудиторию, опасения, что никто не купит ваш продукт.

Если вы подвержены этим стереотипам, то программа Елизаветы поможет вам развеять мифы и страхи в продвижении своего бизнеса в соцсетях. Ссылка на регистрацию для участия в бесплатном онлайн-интенсиве СОФПП: https://sofp.ru/meropriyatiya/programma-prodvizhenie-i-reklama-v-soczialnyx-setyax-161123/.