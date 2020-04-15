Главе Тугулыма предъявили обвинение в получении взятки в 2 млн рублей

Главе Тугулымского городского округа Сергею Селиванову предъявили обвинение в получении взятки в особо крупном размере, сообщает пресс-служба СУ СК по Свердловской области.

«58-летнему главе Тугулымского городского округа предъявлено обвинение по статье "Получение взятки в особо крупном размере". В ближайшее время суд примет решение об избрании меры пресечения», — сообщил старший помощник руководителя регионального СКР Александр Шульга.

Наказание за совершение этого особо тяжкого преступления предусматривает вплоть до 15 лет лишения свободы.

По версии следствия, в 2016 году обвиняемый потребовал от директора муниципального казённого учреждения «Административно-хозяйственное управление Тугулымского городского округа» передавать ему незаконное вознаграждение (взятку) за общее покровительство по службе, ежегодное продление трудового контракта и увеличение объёма финансирования указанного учреждения.

«Находящаяся от обвиняемого в служебной зависимости директор учреждения, опасаясь расторжения с ней трудовых отношений, согласилась на данное требование. В период с 2016 по март 2019 года она передала обвиняемому в качестве взятки в общей сложности около 2 миллионов рублей деньгами, а также иное имущество на сумму более 100 тысяч рублей», — рассказали в СК.

В конце марта дома и в рабочем кабинете главы городского округа прошли обыски, а 13 апреля СМИ сообщили о его задержании. В настоящее время следователем СКР по уголовному делу выполняется комплекс необходимых следственных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств совершённого преступления, сбор и закрепление доказательственной базы. В ближайшее время судом будет рассмотрен вопрос об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу.

Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых уточнил, что оперативное сопровождение уголовного дела осуществляют полицейские из управления по борьбе с экономическими преступлениями и противодействия коррупции областного главка.