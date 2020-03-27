К мэру Тугулыма пришли с обыском по подозрению во взяточничестве

У главы Тугулымского городского округа Свердловской области Сергея Селиванова, подозреваемого в получении взяток от предпринимателей района, прошли обыски, со ссылай на источник в правоохранительных органах пишет Ura.ru.

«Обыски проводились по месту жительства Селиванова — в доме на улице Рабочая в Тугулыме. В ходе оперативных мероприятий изъята наличность и часть имущества, полученного предположительно в качестве взяток. Также обыски прошли по месту работы главы района», — рассказал источник.

Мероприятия проводили сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД по Свердловской области при поддержке ОМОН. Операция проходила втайне от местных силовиков, поскольку руководство полиции района поддерживает с мэром дружеские отношения.

Отмечается, что уголовное дело пока не возбуждено — решение об этом должен принять Следственный комитет, поскольку глава муниципалитета является спецсубъектом. В ведомстве заявили, что пока комментариев нет. Пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых также заявил, что пока не комментирует данную тему.