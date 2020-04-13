СМИ сообщили о задержании обвиняемого в получении взятки мэра Тугулыма

Глава Тугулымского городского округа Сергей Селиванов, у которого в конце марта прошли обыски по обвинению в получении взятки в особо крупном размере, задержан и находится в изоляторе временного содержания, со ссылкой на источник в правоохранительных органах пишет Ura.ru.

«Мэр помещён в ИВС до избрания судом меры пресечения», — рассказал собеседник.

Предположительно, решение об аресте Селиванова примут в среду. Дело ведут следователи Талицкого межрайонного следственного отдела СКР по Свердловской области при оперативном сопровождении сотрудников управления экономической безопасности и противодействия коррупции свердловского ГУ МВД.

Напомним, обыски в доме и рабочем кабинете мэра Тугулыма прошли 27 марта. Решение о возбуждении уголовного дела на момент обысков принято не было — глава городского округа является спецсубъектом и решение о возбуждении дела принимает СК.

«Да [прошли обыски], в рамках двух уголовных дел административно-хозяйственного управления при администрации. Предполагают, что с корпоративной карты АХУ были потрачены средства на удочку, планшет, бур. В рамках этого, видимо, решили посмотреть, всё ли здесь у меня есть. Изъяли два бура старых моих, 16 удочек, снасти, денежные средства в размере 270 тысяч рублей, планшет», — прокомментировал обыски Сергей Селиванов.

Источник в силовых структурах области отмечает, что задержание мэра — следствие политики нового руководства свердловской полиции — начальника регионального главка Александра Мешкова и руководителя УЭБиПК Рашида Даулетова.

«Их позиция — расследовать и доводить до суда уголовные дела, невзирая на связи и должности фигурантов», — пояснил собеседник.

В следственном управлении СКР по Свердловской области не прокомментировали информацию о задержании мэра Тугулыма. Пресс-секретарь свердловского ГУ МВД Валерий Горелых воздержался от комментариев в интересах следствия.