Глава юридической службы московского избиркома получила звание заслуженного юриста России

Президент России Владимир Путин наградил главу юридической службы московской городской избирательной комиссии Риму Кузнецову почётным званием заслуженного юриста России. Соответствующий документ был опубликован в среду, 17 июля, на портале правовой информации.

В документе сообщается, что Кузнецова удостоилась награды «за заслуги в развитии и совершенствовании избирательного права и многолетнюю добросовестную работу».

Напомним, ранее избирательные комиссии Москвы отказали в регистрации на выборы в Мосгордуму всем оппозиционным кандидатам, в том числе сотруднице ФБК Любови Соболь. Официальная причина отказа — превышение количества брака в собранных подписях.

Начиная с 14 июля в Москве проходят ежедневные акции в поддержку оппозиционных кандидатов. Участники акций считают незаконным отказ в регистрации и требуют допустить независимых кандидатов до выборов.