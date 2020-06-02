Глава Якутска выступила в поддержку шамана Александра Габышева

Глава Якутска Сардана Авксентьева на своей странице в соцсети «ВКонтакте» назвала «избирательной карательностью» преследование Александра Габышева, который называет себя шаманом-воином, пишет Znak.com.

Сегодня городской суд Якутска должен рассмотреть иск о принудительной госпитализации Габышева в республиканский психоневрологический диспансер на лечение. Авксентьева пишет, что ждёт судебного вердикта «с интересом».

«Неважно, шаман он или нет, это не мне решать, да и в городском сообществе отношение к этому разное. Но абсолютному большинству из нас не нравится избирательная карательность в отношении одного человека с несчастной судьбой. На мой взгляд, сегодня в якутском правосудии может возродиться практика, когда с формулировкой "переоценка личности" любого человека могут направить на принудительное лечение. Каждый из нас, уверена, знает пару-тройку таких в городе», — написала глава города.

По мнению Авксентьевой, судья по делу Габышева сейчас находится «под колоссальным эмоциональным давлением», но надежда на благополучный исход дела есть.

Напомним, о задержании Габышева и его отправке в психбольницу стало известно 12 мая — по словам очевидцев, сотрудники ОМОНа ворвались в квартиру якутского шамана и увезли его в психиатрическую больницу. 30 мая стало известно, что врачебная комиссия психоневрологического диспансера признала Габышева опасным для себя и окружающих. Позже координатор «Правозащиты Открытки» Алексей Прянишников сообщил «МБХ Медиа», что диспансер обратился в суд с иском о принудительной госпитализации Габышева.

Габышев стал широко известен после того, как в 2019 году организовал поход на Москву, чтобы там «изгнать Путина». Мужчина считает президента России порождением тёмных сил, с которыми под силу справиться только шаману. В сентябре Габышева задержали на границе Бурятии и Иркутской области, на него завели уголовное дело о публичных призывах к экстремистской деятельности (часть 1 статьи 280 УК). Психолого-психиатрическая экспертиза признала Габышева невменяемым. После того как у него истёк срок подписки о невыезде, он решил возобновить свой поход на Москву. В декабре шамана и двух его сторонников оштрафовали за неповиновение полиции.