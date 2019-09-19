Полиция задержала якутского шамана, который шёл «изгонять Путина»

В 6 утра по бурятскому времени на границе региона с Иркутской областью был задержан якутский шаман Александр Габышев, который идёт в Москву «изгонять Путина», пишет Znak.com.

«Приехали два автобуса с полицией, скрутили и загрузили вместе с тележкой, увезли в сторону Улан-Удэ», — сообщил один из сопровождавших шамана.

Источник уточнил, что это произошло в районе федеральной трассы, по которой шаман шёл в столицу, когда он остановился на ночёвку лагерем. Он добавил, что в отношении Габышева может быть возбуждено дело по статье 282.1 УК РФ («Организация экстремистского сообщества»).

Ранее на границе с Бурятией Габышеву пытались преградить путь местные шаманы из общества «Тэнгэри», а возле Улан-Удэ сотрудники полиции отняли у шамана два обозных автомобиля, на которых везли вещи путников, и задержали его сторонника Дмитрия Баирова. Позже силовики задержали ещё одного — Петра Дондукова. После этого в столице Бурятии начался уличный протест, люди требовали освободить активистов и отменить итоги выборов мэра города.