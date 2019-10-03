Шедшего в Москву «изгонять Путина» якутского шамана признали невменяемым

Экспертиза признала невменяемым якутского шамана Александра Габышева, который шёл в Москву со своими последователями, чтобы «провести обряд изгнания Путина». Об этом журналистам сообщила адвокат «Правозащиты Открытки» Ольга Тимофеева, представляющая интересы шамана, со ссылкой на управление ФСБ Якутии.

Тимофеева заявила, что в ближайшее время вместе со своим подзащитным ознакомится с результатами экспертизы. После они намерены заказать собственную экспертизу у независимых специалистов.

«Считаем, что в рамках амбулаторной экспертизы и в условиях недостатка времени невозможно сделать достоверное и исчерпывающее заключение о степени вменяемости подследственного», — цитирует Тимофееву «Медуза».

Напомним, 50-летний Александр Габышев объявил себя шаманом-воином и весной этого года отправился пешком в Москву «изгонять Путина». 19 сентября он был задержан на границе Бурятии и Иркутской области. На следующий день Габышева доставили в психоневрологический диспансер в сопровождении сотрудников ФСБ. Там он под давлением подписал соглашение о добровольном обследовании, но позже отозвал его.