Глава Верховного суда Татарстана высказался за возвращение смертной казни

Председатель Верховного суда Татарстана Ильгиз Гилазов на встрече со студентами юридического факультета Казанского федерального университета высказал мнение, что в России нужно вернуть исключительную меру наказания, пишет «Татар-информ».

«Я сторонник смертной казни и объясню почему. Есть преступления, которые могут быть пограничными, ситуативными, случайными. Но как относиться к преступлениям, которые совершал Чикатило? Когда детей убивают? Разве это соразмерно пожизненному лишению свободы?», — заявил Гилазов.

Он добавил, что «в некоторых ситуациях бессмысленно говорить об исправлении».

«Мера наказания несёт много функций, и в первую очередь это наказание, соразмерное содеянному. Поэтому я остаюсь сторонником смертной казни», — отметил глава Верховного суда Татарстана.

Недавний опрос фонда «Общественное мнение» показал, что 52% россиян выступают за возвращение смертной казни, 30% граждан считают, что нужно придерживаться моратория, и только 8% заявляют о том, что смертную казнь следует полностью отменить. Большинство жителей России (69%) считают в принципе допустимым приговаривать преступников к смертной казни — по мнению респондентов, такую меру наказания нужно применять за сексуальные преступления против несовершеннолетних (68%), убийства (57%), терроризм (53%), изнасилования (52%) и распространение наркотиков (28%).

Дискуссия о смертной казни возобновилась после убийства в Саратове девятилетней Лизы Киселевой — она пропала 9 октября после того, как ушла из дома в школу. На её поиски вышли люди со всего города, и через сутки школьницу нашли мёртвой в гаражном комплексе. Задержанный Михаил Туватин рассказал, что задушил ребёнка из-за страха, что она расскажет кому-нибудь, что он пользуется чужим старым гаражом.