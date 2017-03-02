Глава Сухого Лога ушёл в отставку

Гордума Сухого Лога удовлетворила просьбу главы города Станислава Суханова об отставке. Исполняющим обязанности главы назначен первый вице-мэр Роман Валов, передает «Уралинформбюро».

«Согласно уставу городского округа, в случае досрочного прекращения полномочий главы администрации городского округа, временно исполнять обязанности должен его первый заместитель», – сообщил председатель городской думы Владимир Порядин.

Станислав Суханов участвует в конкурсе на вакантное место главы свердловского фонда содействия капремонту. Отборочные процедуры пока не завершены, однако экс-мэр считается фаворитом конкурса. В пользу этого говорит и его отставка.

По сообщениям городских изданий, гордума Сухого Лога не стала сразу начинать процедуру формирования конкурсной комиссии по выборам мэра. Это связано с тем, что депутаты намерены внести поправки в городской устав, согласно которым претендовать на должность градоначальника сможет кандидат из числа представителей городской думы Сухого Лога, сообщает Znak.com.

Суханов возглавил мэрию Сухого Лога в 2008 году. В 2014-м в муниципалитете произошло серьёзное ЧП – из-за поломки водопровода город остался посреди зимы без воды. Последствия аварии устраняются до сих пор: на 2017 год запланирована замена последнего участка изношенных труб длиной в 7 километров.

Агентство новостей «Между строк»

Фото: Ystav.com