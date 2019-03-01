Глава «Спецавтобазы» поддержал предложение по пересмотру тарифов на вывоз мусора

Глава ЕМУП «Спецавтобаза» — одного из региональных операторов по вывозу мусора — Григорий Вихарев заявил Znak.com, что поддерживает решение свердловского губернатора Евгения Куйвашев по пересмотру тарифов на вывоз мусора.

По его словам, снижение платы для населения возможно за счёт снижения налога на прибыль и имущество для региональных операторов.

«Работаем по этому вопросу вместе с правительством региона», — отметил Вихарев.

Напомним, накануне Евгений Куйвашев поручил правительству Свердловской области найти возможность снизить плату для жителей за вывоз твёрдых коммунальных отходов. По словам министра ЖКХ региона Николая Смирнова, это действительно возможно за счёт снижения налоговой нагрузки на региональных операторов, сейчас этот вопрос прорабатывают министерство финансов и минэкономики.

Мусорная реформа стартовала в Свердловской области с 1 января. За вывоз мусора теперь отвечают монополисты — региональные операторы, с которыми областное министерство ЖКХ заключило договор. Из-за реформы все жители региона и предприятия начали платить за мусор резко больше — от 120 до 180 рублей за человека. При этом качество предоставления самой услуги, как считают жители, не изменилось: региональный оператор отвечает за мусор только с момента забора его из мусорного контейнера, раздельный сбор мусора не организуется, а новые мусорные контейнеры ставят лишь в исключительных случаях.